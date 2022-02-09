Мелкие молочные фермы в Алтайском крае могут исчезнуть из-за новых правил Минсельхоза

С 1 марта все производители молочной продукции должны будут проходить ряд экспертиз, перед тем как отдавать её потребителю. Специалисты считают, что мелким подворьям будет проще отказаться от содержания скота, чем пытаться пройти все эти процедуры.

Представители алтайского ОНФ рассказали “Толку“, что молоко уже сейчас проверяют согласно ГОСТу, а теперь производителям придётся проходить двойной контроль.

“При этом всё идёт к тому, что наступает монополизация. Даже простая калькуляция показывает, что выполнить анализы нереально с точки зрения экономики. На каждую партию молока в 200-300 рублей нужно будет только за анализы заплатить 800”, — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Председатель Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц считает, что за подобными событиями стоят крупные агрохолдинги, которые стремятся вытеснить мелких производителей.

Специалист отмечает, что повлиять на эту ситуацию может только государство.