Минфин США исключил интернет-оборудование из санкционного списка в отношении России

Минфин США исключил из санкционного списка в отношении России интернет и телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти США разрешили экспортировать с территории страны или американским компаниям с территории других стран программное обеспечение и оборудование, необходимое для телекоммуникационного обмена.

«Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», — сказано в сообщении.

При этом в обновлённый список санкций со стороны США попали восемь человек и 29 российских компаний.