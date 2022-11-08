Набиуллина рассказала о «жестком сценарии» в мировой экономике

Ситуация и баланс рисков в мировой экономике сместились в сторону более жесткого сценария развития событий, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы, трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

На этом фоне России нужно создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая, по ее словам, продолжится и в последующие годы. Набиуллина допустила сценарий полномасштабного глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с 2008-2009 годами. При таком развитии событий, повышение ставок центральными банками не поможет вовремя затормозить рост инфляции, считает глава регулятора.

«Это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности. Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация глобальной экономики, усилятся санкции на Россию», — пояснила Набиуллина.