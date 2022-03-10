«Новая история». Цены на стройматериалы в Алтайском крае за две недели взлетели до 60%

Строительные компании Алтайского края, возводящие социальные объекты и жилые дома, столкнулись с резким ростом цен на материалы. Стоимость некоторых позиций выросла на 60% и продолжает увеличиваться. Сложность ещё и в том, что из-за санкций алтайские застройщики не могут закупить импортные материалы, а российских аналогов им нет. Из-за этого возведение школ, детских садов и других социальных объектов в Алтайском крае вновь оказалось под угрозой. Варианты решения возникшей проблемы обсуждали на внеплановом собрании Союза строителей 9 марта.

«Сработать в моменте»

Алтайский завод «БКЖБИ №1 им В.И. Мудрика» (бывший ЖБИ «Сибири») в марте был вынужден сократить объёмы производства, а часть сотрудников — отправить в отпуск. Причина — в резком росте цен на комплектующие, оборудование и тарифы.

«Падение объёмов связано с несколькими факторами. Мы не видим ажиотажа со стороны дорожного строительства. Некоторые игроки на рынке манипулируют стоимостью запчастей, шин, у транспортных компаний резко взлетели тарифы на грузоперевозки. На начало года тариф был 3 рубля/тонна на километр, теперь — 3,5 рубля», — сообщил гендиректор завода «БКЖБИ №1 им В.И. Мудрика» Кирилл Овсянников.

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Сейчас у предприятия возникла и другая проблема: из-за санкций в связи со спецоперацией на Украине Германия отказалась поставлять заводу запчасти для оборудования. А Китай, который также был партнёром по поставкам комплектующих, резко взвинтил цены.

«Германия сняла все заказы по оснастке, запасным частям, деньги вернуть не можем, из-за того что ограничили валютные сделки. А это десятки миллионов рублей. В Китае мы сотрудничаем с тремя заводами, они понимают, что сейчас происходит, поэтому резко взвинтили цены. Осложняется ещё и тем, что Китай до сих пор не открыл границы, контейнеры теряются, мы не можем получить оборудование, которое заказали ещё летом 2021 года», — отметил Овсянников.

По его наблюдениям, общая стоимость строительства объектов выросла на 20% «вопреки всем ожиданиям». И материалы сыграли в этом одну из ключевых ролей.

«Металлисты за последние две недели подняли цены более чем на 30%. Все стараются сработать в моменте, компенсировать убытки, связанные с потерями доли рынка. „Высушат“ в ближайшие месяцы отечественный рынок, соберут все деньги, потом с июля цена, может, и вниз пойдёт», — отмечает он.

Ввести госрегулирование

Алтайские застройщики, присутствующие на собрании, отметили: из-за санкций компании не могут приобрести энергооборудование, фурнитуру, полимерные материалы. Например, 90% всех окон производят в России, однако заводы принадлежат иностранным компаниям и чаще всего — американским. Закроются они или нет, пока неизвестно. Кроме того, почти все комплектующие — зарубежного производства. Всё это приводит к росту цен на конечный продукт.

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По мнению руководителя компании «АКТО» Александра Зайцева, если заводы-изготовители не прекратят работу, то закупать комплектующие будут «в обход».

«Сейчас все ищут пути изменения логистики: это Турция — морские пути, Китай — по морю и железной дороге. 99% оконного оборудования зависит от американцев. Я думаю, будут реверсы запускать: итальянский герметик, например, поедет через Казахстан», — отметил Зайцев.

Есть сложности с российскими поставщиками. Например, металлургические комбинаты, лишённые выхода на зарубежный рынок, взвинтили цену на свою продукцию, чтобы отбить потери. Поэтому Александр Зайцев предлагает ввести госрегулирование на некоторые стройматериалы.

«Цена арматуры, которая сейчас стоит 85 тысяч рублей за тонну, на самом деле — 44 тысячи рублей [за тонну]. Мы понимаем, что им тоже надо зарабатывать, модернизировать. Но в сложившейся ситуации есть куда снижаться. Должно быть госрегулирование», — предложил Зайцев.

Потери — всюду

Очередной многократный рост цен на строительные материалы ударил по госстройкам. Девелоперы, возводящие многоквартирные дома, уже заявили: если экономическая ситуация не изменится, они готовы заморозить строительство новых проектов. Подрядные компании, связанные с государством обязательствами, не могут так поступить.

По словам участников собрания, сложности существуют на каждом этапе работ. Даже если фирме уже не нужны металл и стекло, и объект должны вот-вот сдать, обязательно возникают проблемы. Так, по словам главного инженера компании «Селф» Александра Жокина, часть комплектующих, например, теплосчётчики, в России не производят, а купить за границей их уже нельзя. Другое оборудование, приобретённое ещё до введения санкций, нужно настраивать. Но из-за отсутствия программного обеспечения это невозможно.

«Сейчас есть проблемы с охранно-пожарной сигнализацией. Затраты на демонтаж колоссальные (чтобы произвести замену существующей системы на новую, например, отечественную, — прим. ред.), а автоматизировать оборудование мы не можем», — сообщил главный инженер компании «Селф» Александр Жокин.

Компании считают, что в текущих условиях необходимо вновь пересмотреть сметы уже начатых проектов (к строительству которых приступили в 2020-2021 годах) как в части строительных материалов, так и замены оборудования. В противном случае большинство компаний разорятся и уже точно покинут рынок.

«Сегодня живём в новой истории. Утром 9 марта дали справку: если сравниваем цены 23 февраля 2022 года и 9 марта, они выросли от 10 до 60% на разные группы строительных материалов. Предложение — вернуться к пересчётам, компенсировать потери прошлых лет и индексировать сметы по новым расценкам», — предложил руководитель компании «Отделстрой» (г. Бийск) Павел Пеледов.