Нужно знать каждому. Пять советов, которые помогут сохранить деньги в кризис

В сложной экономической обстановке многие боятся потерять свои сбережения. Редакция amic.ru пообщалась с экспертами и сделала подборку советов о том, что нужно и не нужно делать в кризис, если вы хотите сохранить ваши деньги.

Проверяйте информацию

Критически относитесь к новостям из непроверенных источников и рассылкам в мессенджерах. И особенно — к тем, где содержится призыв к немедленным действиям: срочно перевести деньги, обменять валюту.

Не поддавайтесь эмоциям и не торопитесь принимать решение. Проверьте новость. Как правило, если информация достоверная, будет ссылка на первоисточник (кто сообщил, где опубликовали и так далее).

Ответы на многие финансовые вопросы есть на сайте Центробанка и правительства РФ.

Не принимайте поспешных решений

В кризис всегда активизируются мошенники. Они пользуются растерянностью и страхами людей, адаптируя свои схемы к потоку новостей. Например, сейчас они предлагают поменять доллары по выгодному курсу или пугают необходимостью вывести деньги на «безопасный счёт» под угрозой их заморозки.

Так, мошенники похитили у жительницы Барнаула почти миллион рублей под предлогом отключения от SWIFT. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился техническим специалистом банка. Он заявил, что её банк будет отключён от межбанковской системы совершения платежей. Для того чтобы «спасти» деньги, он предложил горожанке перевести их на якобы безопасные счета.

Взволнованная женщина сразу же перевела деньги. После этого мужчина бросил трубку, и героиня истории поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», но сможет ли гражданка вернуть деньги — неизвестно.

На самом деле никаких ограничений на снятие наличных в рублях не было, нет и не предвидится. Они есть только по счетам и вкладам в долларах и другой иностранной валюте. Карты, не исключая Visa и MasterCard, внутри страны работают нормально, и никакие санкции повлиять на это не могут.

Помните, что мошенники всегда стремятся убедить человека действовать немедленно. Это первый признак, который должен вас насторожить. Ни в коем случае не торопитесь с принятием решений: возьмите паузу, подумайте, посоветуйтесь. И расскажите об этом своим родителям: люди старшего поколения — одни из самых уязвимых, когда дело касается мошенничества.

Защитите свои сбережения

Не дайте инфляции обесценить ваши сбережения: держите их на вкладе или накопительном счёте, а не дома наличными или на текущем счёте с нулевой ставкой. Обратите внимание на накопительные счета: от вкладов они отличаются тем, что проценты по ним начисляются ежемесячно, а значит, вы не сильно потеряете, если решите снять деньги. При этом ставки по накопительным счетам во многих банках не намного ниже, чем по вкладам.

Не торопитесь с покупками

Нет смысла запасаться сахаром, гречкой и другими базовыми продуктами питания впрок: они не исчезнут с полок магазинов. Единственное, почему в магазинах может не хватать сахара — это ажиотаж. Напуганные люди закупают продукты мешками, и это приводит к тому, что их просто не успевают подвозить. Цены быстро повышаются — в итоге возникает дефицит. Он пройдёт вместе с ажиотажем, как это было в начале пандемии, когда многие тоже запасались впрок продуктами.

С автомобилями и бытовой техникой сложнее: здесь доля импорта была высока, и значительный рост цен неизбежен. Это, кстати, тоже стало почвой для мошеннических действий. Злоумышленники размещали в популярных пабликах Барнаула рекламные посты, предлагая дёшево купить новую бытовую технику. Якобы они — продавцы магазинов DNS или «М.Видео» и могут за небольшое вознаграждение продать товар с корпоративной скидкой 40%.

Житель Барнаула увидел это предложение в комментариях под постом одной из популярных групп во «ВКонтакте». Он написал «продавцу», поговорил с ним и перешёл по ссылке для оплаты. Мужчина не заметил, что сайт фишинговый, и подтвердил оплату SMS-кодом. Стоимость техники списалась с карты, а мошенник удалил свою страницу и исчез.

Оспорить такой платёж очень сложно. Поэтому не ведитесь на привлекательные, но сомнительные предложения. Если покупка нового холодильника или стиральной машины «не горит», лучше вложите деньги в здоровье и образование.

Пользуйтесь банковской поддержкой

Если нечем платить по долгам, вы можете воспользоваться кредитными каникулами. По закону, до 30 сентября 2022 года граждане и предприятия малого и среднего бизнеса могут потребовать отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода. Каникулы положены физлицам, которые столкнулись с серьёзным снижением своих доходов (как минимум на 30%), и бизнесу, если он работает в отраслях из перечня, утверждённого правительством.

В период кредитных каникул прекращается начисление неустоек, пеней и штрафов. Каникулы будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят её.

Помимо кредитных каникул, можно провести реструктуризацию на условиях банка или МФО. Главное — сразу сообщите кредитору, что попали в трудную жизненную ситуацию и обсудите возможные варианты. В пандемию этот механизм помог большинству заёмщиков после временных трудностей вернуться в график платежей.