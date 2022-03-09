О каких мерах поддержки малый бизнес попросил правительство России?

Представители малого и среднего бизнеса России попросили правительство и Минэкономразвития ввести антикризисный пакет, в который войдут отсрочка по уплате налогов до конца года, освобождение от ковидных ограничений и отмена курортного сбора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо общественного объединения «Опора России», которое включает около 450 тыс. предпринимателей.

По данным издания, «Опора России» разделила предложения по поддержке на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки.

В качестве основных мер предлагаются: отсрочка по уплате налогов до конца текущего года; мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; снижение размера пеней при просрочке уплаты налогов; мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности; снижение штрафов для малого и среднего бизнеса; продление сроков микрозаймов до пяти лет.

Также предлагается отменить курортный сбор, снять ковидные ограничения для бизнеса, реструктурировать лизинговые платежи, законодательно ограничить разницы между курсом покупки и продажи валюты, продлить программу детского туристического кешбэка на 2022 год.

Бизнес выступает за повышение порогов применения упрощённой системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей, предлагает установить ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса в размере 15%, законодательно ограничить темпы роста налога на имущество организаций, освободить бизнес от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров, возобновить программу по безвозмездному кредитованию компаний туристической отрасли с обязательством сохранения штата сотрудников.

Также «Опора России» предложила кабмину присоединиться к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS) и упростить сертификацию продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран.

Также, по мнению предпринимательского сообщества, должно требоваться обязательное согласие прокурора субъекта России или его заместителя для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.