PayPal приостановит операции на российском рынке с 18 марта

Платёжная система PayPal с 18 марта перестанет отправлять и получать платежи по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В данный момент функция вывода денежных средств сохраняется, однако пользователям советуют снять их как можно быстрее.

«Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счёта до 18 марта 2022 года», — заявили в компании.

Отметим, что PayPal является крупнейшей в мире платёжной системой. О приостановке деятельности в России представители компании сообщили ещё 5 марта.