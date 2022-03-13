PayPal приостановит операции на российском рынке с 18 марта
Всех пользователей просят забрать деньги со своих счетов, чтобы избежать проблем
13 марта 2022, 07:14, Илья Звягинцев
Платёжная система PayPal с 18 марта перестанет отправлять и получать платежи по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В данный момент функция вывода денежных средств сохраняется, однако пользователям советуют снять их как можно быстрее.
«Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счёта до 18 марта 2022 года», — заявили в компании.
Отметим, что PayPal является крупнейшей в мире платёжной системой. О приостановке деятельности в России представители компании сообщили ещё 5 марта.
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