Песков заявил, что Центробанк следит за излишним укреплением рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что власти следят за излишним укреплением рубля. Его слова передает РИА Новости.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — сказал Дмитрий Песков.

Он также заявил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, потому что этот вопрос связан с функционированием экономики и конкретными показателями.