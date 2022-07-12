Песков заявил, что Центробанк следит за излишним укреплением рубля

Пресс-секретарь Кремля добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоций

12 июля 2022, 17:58, Илья Звягинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что власти следят за излишним укреплением рубля. Его слова передает РИА Новости.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — сказал Дмитрий Песков.

Он также заявил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, потому что этот вопрос связан с функционированием экономики и конкретными показателями.

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