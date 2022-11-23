Производство электромобилей «Москвич» запустят до конца года

Производство электромобилей на заводе «Москвич» начнётся в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич 3“ и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что в ноябре завод сертифицировал электромобиль «Москвич 3е», Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства. Сам завод власти Москвы получили от французского автоконцерна Renault.

Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.