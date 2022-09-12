Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», — заявил президент на совещании по экономическим вопросам.

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Экономика Сборы налога с физлиц упали лишь в двух регионах страны — на Алтае и в Ингушетии

Напомним, что к началу осени в двух регионах России упали поступления от налога на доходы физических лиц — одного из двух ключевых региональных налогов. По итогам восьми месяцев 2022 года снизился только в двух регионах — Ингушетии и Республике Алтай. Причём НДФЛ — достаточно стабильный налог и имеет тенденцию к росту даже в кризисные периоды, добавил замминистра.