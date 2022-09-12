Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен
На совещании по экономическим вопросам президент отметим важность создания «подушки безопасности»
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом сообщает РИА Новости.
«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», — заявил президент на совещании по экономическим вопросам.
Напомним, что к началу осени в двух регионах России упали поступления от налога на доходы физических лиц — одного из двух ключевых региональных налогов. По итогам восьми месяцев 2022 года снизился только в двух регионах — Ингушетии и Республике Алтай. Причём НДФЛ — достаточно стабильный налог и имеет тенденцию к росту даже в кризисные периоды, добавил замминистра.