Российским экспортерам разрешили не продавать валютную выручку

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к работающим на экспорт компаниям об обязательной продаже валютной выручки в размере не менее 50%. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Напомним, что 9 июня Путин подписал соответствующий указ, передав регуляцию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

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Отметим, что в конце февраля обязательная доля составляла 80%, а позднее, на фоне укрепления курса рубля, её снизили до 50%. Кроме того, увеличились сроки продажи — до 120 дней со дня её зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.