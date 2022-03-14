«Сладкая» пауза. Власти Алтая рассказали, почему исчез сахар с прилавков магазинов

Спрос на сахар в магазинах Алтайского края на фоне западных санкций вырос в три-четыре раза. Торговые сети региона оказались не готовы к такому ажиотажу и экстренно скорректировали поставки. Сейчас на складах края достаточно запаса сахара. Об этом сообщил замначальника управления края по развитию предпринимательства Константин Слюсарь.

«Сейчас не сезон, поэтому объёмы запасов на складах сетей рассчитаны на малое потребление. Магазины в оперативном порядке скорректировали поставки. На сегодня доставка сахара-песка в магазины сетей осуществляется на регулярной основе, перебои в наличии товаров восполняются с учётом сложившейся системы снабжения», — сообщил Слюсарь.

По его словам, сейчас в крупных торговых сетях запасы других продовольственных товаров есть на два-три месяца. Переживать о том, что на прилавках исчезнут продукты первой необходимости, пояснил чиновник, не стоит. Сейчас на уровне МВД и ФАС в крае созданы специальные комиссии, которые будут бороться со спекулянтами, накручивающими цены на продовольственные товары.

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Экономика Цены на продукты в Алтайском крае могут серьезно вырасти уже в ближайшее время

При этом, согласно прогнозам властей, цены на продукты питания в Алтайском крае вырастут уже в ближайшее время из-за западных санкций и высокого курса доллара. Сырьё дорожает буквально каждый день, а многие поставщики продукции пересматривают контракты. В ближайшие несколько месяцев предприятия пищевой промышленности могут снизить объёмы производства. Всё это уже сейчас серьёзно сказывается на отрасли, а цены на продукты будут неизбежно расти.

Ранее жители Алтайского края жаловались в социальных сетях, что в магазинах на полках исчез сахар. На фоне ажиотажа его решили продавать не более одной пачки на человека.