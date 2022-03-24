Смогут ли алтайские пивоварни выжить из-за санкций и что будет с ценами на напитки

Крупнейшие алкогольные зарубежные бренды заявляют об уходе с российского рынка. От экспорта своей продукции в Россию отказались английская компания Diageo, выпускающая знаменитый стаут Guinness, а также нидерландская Heineken и датский Carlsberg. В общей сложности около 70% пенного напитка в нашей стране, согласно данным Ассоциации производителей пива (АПП), продают пивоваренные компании государств, которые ввели санкции против России. Заменить их планируется отечественными аналогами. Правда, российские пивоваренные компании сами испытывают большие проблемы из-за курса доллара и отсутствия импортных комплектующих. Из-за этого уже в ближайшее время продукция алтайских предприятий может заметно подорожать. Причём речь идёт не только о пиве, но и лимонадах и квасе. Об этом amic.ru рассказали представители отрасли, которая является крупнейшим налогоплательщикам в Алтайском крае. Они рассчитывают на помощь государства и уверены, что пить пиво люди не откажутся при любой ситуации.

Российских аналогов нет

Сейчас ключевой вопрос для отрасли — что будет с ценами и поставками европейских ингредиентов, которым невозможно найти аналоги в России. Прежде всего, это хмель и дрожжи. Многие представители рынка уверены, что местное пиво обойдётся потребителю в любом случае на 20-30% дешевле зарубежного: импортный солод подорожал на 40%, тогда как отечественный — всего на 15%. Однако большинство крупных пивоваренных заводов Алтайского края всё равно зависимы от импортного сырья.

Как пояснил amic.ru директор по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев, им удаётся получать сырьё от производителей ингредиентов и стран Европы, несмотря на санкции. Однако что будет через несколько месяцев — неизвестно. Из-за высокого курса доллара поставщики сырья требуют предоплату. Своих оборотных средств на предприятии сейчас недостаточно, а брать кредиты под нынешние высокие процентные ставки в банках дорого и невыгодно. Всё это происходит накануне летнего сезона, когда потребление пива жителями края увеличивается в несколько раз. Чтобы подготовиться к лету, необходимо сделать большую варку пива заранее.

«В связи с этим у нас есть ряд серьёзных опасений. Прежде всего, может произойти снижение объёма производства продукции из-за экономической ситуации. Кроме того, из-за пересмотра цен многие покупатели будут отказываться покупать напитки вовсе», — пояснил Александр Локтев.

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Помимо импортного хмеля и солода заметно подорожал сахар и натуральные концентраты, которые необходимы для производства не только пива, но и лимонадов. А это значит, что безалкогольные напитки также подорожают уже в ближайшее время. Кроме того, выросли в цене упаковки и крышки, которые не так просто заменить российскими аналогами. По словам Александра Локтева, на заводе столкнулись даже с проблемой закупки краски для этикеток, которая используется в принтерах на линиях розлива.

Также БПЗ зависит от импортного оборудования и комплектующих. Сейчас на заводе есть запас запчастей, которых хватит на несколько месяцев. Что делать дальше — в руководстве пивоваренного завода пока не могут сказать. В любом случае за это время невозможно полноценно перестроиться на других поставщиков.

«Ситуация на нашем предприятии, а также у коллег, крайне тяжёлая. Мы не можем получить от государства помощи из-за того, что работаем в алкогольной отрасли. При этом мы больше всех приносим налогов в Алтайском крае. Надеемся, что ситуация стабилизируется на рынке», — добавил Александр Локтев.

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Китай вместо Чехии или Германии

На другом крупном предприятии Алтайского края — Бочкарёвском пивоваренном заводе — также пока не знают, как будет развиваться ситуация в будущем. Завод продолжает получать сырьё из западных стран, необходимое для производства напитков. По словам генерального директора предприятия Вадима Смагина, запасов на предприятии хватит примерно на два месяца. Придётся искать новых поставщиков оборудования и сырья. Вместо чешского хмеля на рынок придут другие производители из стран Азии.

«Можно рассматривать Китай, но там будет совсем другое качество. То есть нам необходимо закупить как можно больше сырья сейчас, пока нет прямых ограничений, например, на поставки из Германии, чтобы получить время для отработки других схем», — приводит «Толк» слова Вадима Смагина.

Однако здесь возникает другая важная проблема: где брать деньги на сырьё из Китая. Все поставщики перешли на предоплату из-за высокого курса доллара. В связи с этим у предприятий возникают серьёзные трудности. Раньше торговым сетям, по словам Смагина, отгружали продукцию с отсрочкой платежа около 60 дней. Поставщики также давали месячную отсрочку, чтобы у предприятия появились оборотные средства. Сейчас торговцы свои условия отменили и в случае нарушения поставок потребуют крупный штраф, а производителю нужно искать дополнительные средства на огромную предоплату подорожавшего сырья.

«Это серьёзные деньги. Вроде бы нужно идти в банк, но ставки по кредитам сейчас больше 20%. Это можно сразу идти банкротиться, только петлю на себе затянуть», — добавил Вадим Смагин.

Совокупность нескольких факторов приведёт к тому, что цены на напитки «Бочкарей» вырастут в любом случае. На сколько — директор предприятия пока не даёт оценку в надежде, что ситуация на рынке может стабилизироваться. В любом случае, говорит Смагин, при ухудшении ситуации пивоваренные компании рассчитывают на помощь государства. Сейчас механизмы поддержки обсуждаются на уровне правительства РФ.

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Крафтовое пиво подорожает сильнее

Если на крупных пивоваренных заводах Алтайского края рассчитывают на поддержку государства, то мелкие крафтовые пивоварни, которых в регионе за последние годы появилось много, могут надеяться только на самих себя. А ещё на клиентов, которые не перестанут пить пиво даже при ценах в два-три раза выше, чем сейчас. Современные сорта хмеля, которые активно используются в крафтовом пивоварении, — импортные. За год цена на базовый солод поднялась на 120%, рассказал amic.ru владелец частной пивоварни Николай Копытов.

По его словам, из-за скачка курса доллара специальные солоды, которые дают напитку разнообразие вкуса, подорожали на 80%. Хмель также вырос в цене практически в два раза. О перебоях с поставками импортных ингредиентов речи не идёт: поставщики, несмотря на санкции, готовы работать с Россией. Однако из-за курса доллара стоимость и так дорогого крафтового напитка уже сейчас выросла на 20-60% в зависимости от марки.

«Вряд ли в нашей стране из-за ухода западных компаний будет дефицит продукции. Отечественные компании смогут полностью заменить импортные напитки. Тем более что солод, хмель или сахар будут поставлять в Россию при любом раскладе. Однако разнообразие продукции будет ниже, чем раньше. К тому же нужно понимать: кто согласится пить напиток за 500 рублей за кружку? Этого не избежать. Многие наши посетители уже ругаются, что мы повысили цены. Нужно понимать, что производители сырья уже поставляют продукцию по новому курсу доллара. Мы покупаем хмель и солод за валюту, поэтому пересматриваем цены каждый день. И это только начало. Если в начале года одна этикетка на бутылку стоила 6 рублей, то сейчас — 14 рублей. Дело в том, что в России не производят бумагу, которую используют пивоварни, поэтому даже эта маленькая деталь зависит от курса доллара», — пояснил amic.ru Николай Копытов.

Барнаульский пивовар уверен, что новые экономические реалии заставят людей отказываться от своего любимого напитка. Однако многие приверженцы крафтового пива, которое дороже, чем обычное, могут перейти на более дешевую продукцию, чтобы экономить.

«Цены вообще растут на всё: начиная от продуктов питания и заканчивая недвижимостью. Повышение цен на наши напитки на этом фоне будет восприниматься как нечто закономерное», — добавил Николай Копытов.

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Шанс для местного сырья

Если большинство пивоваренных компаний Алтайского края полностью зависят от западных поставщиков, то небольшие предприятия, работающие на местном сырье, рассчитывают безболезненно пережить сложившуюся экономическую ситуацию. Как пояснил учредитель ООО «Первомайская пивоварня», депутат АКЗС Алексей Кривенко, новые экономические реалии потребуют от всех упорной созидательной работы. По словам бизнесмена, кризис для алтайских производителей — время возможностей. Придётся перестраиваться, работать больше и интенсивнее, но это означает и генерацию новых идей.

«Мы на 70% работаем на местном сырье, это наше преимущество, но хмель и дрожжи у нас чешские и немецкие. Поставщики говорят, что мы эти ингредиенты получим, но изменится цена. Думаю, всё стабилизируется в течение месяца. На такой срок рассчитывают многие в отрасли — после этого станет возможным делать долгосрочные прогнозы. Ситуация в экономике изменится, но рынок неизбежно перестроится, как это было в прошлые кризисы», — приводит слова Кривенко пресс-служба АКЗС.

По мнению депутата, у российской пивоваренной отрасли есть потенциал для импортозаместительной работы.