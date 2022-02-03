Создателя сети "Рельеф" и депутата Алексея Меркулова могут признать банкротом

2 февраля арбитражный суд Алтайского края принял заявление о признании банкротом Алексея Меркулова, создателя сети тренажёрных залов “Рельеф” и депутата Барнаульской городской Думы.

Иск подал ИП Астраханцев Владислав Валерьевич. Всего за 2021 год в арбитражный суд региона поступило 19 исков к Меркулову. Их подали, в том числе, Барнаульская горэлектросеть, гостиница “Турист” и Росгвардия. По иску Барнаульской генерации в январе 2022 года с Меркулова взыскали 4,5 млн рублей.

Все последние иски удовлетворены полностью. Ответчик не посещает судебные заседания и не даёт письменные отзывы на заявления.

Ранее Меркулов рассказывал, что причиной его проблем стали пандемийные ограничения. За время коронавируса закрылись пять филиалов “Рельефа”. У компании накопились долги на 35 млн рублей, особенно по аренде помещений. Сам Меркулов к ноябрю 2021 года не числился среди соучредителей “Рельефа”. Основатель оценил будущее сети оптимистично, в отличие от своих перспектив по поводу банкротства.