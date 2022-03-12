В Италии арестовали яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко за 530 млн евро

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту российского предпринимателя Андрея Мельниченко в рамках санкций Евросоюза, сообщает РБК. Судно Sailing Yacht A за 530 млн евро считается крупнейшей в мире частной парусной яхтой.

Длина Sailing Yacht A составляет 142 м, водоизмещение — около 13 тыс. т. Судно было построено по проекту французского дизайнера Филиппа Старка.

До санкций Евросоюза Мельниченко был основным бенефициаром международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК. В январе 2022 года Forbes оценивал его состояние в 24,9 млрд долларов (7 место среди российских миллиардеров и 65 в мире)

9 марта Евросоюз внес Мельниченко и еще 13 российских бизнесменов в санкционный список. Им запретили въезд в страны объединения, за исключением случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах, направленных на те же цели, что и санкции. Также их активы заморожены в странах ЕС.