Вице-канцлер Германии заявил, что страна готова отказаться от угля и нефти из России до конца года

Германия может в течение года отказаться от поставок российского угля и нефти, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его слова передаёт ТАСС.

Также Хабек отметил, что в данный момент у Германии нет возможности отказа от российского газа. Это связано с тем, что в стране нет собственных терминалов для приёма сжиженного природного газа. По его словам, в Германии ежедневно работают над тем, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов из России.

«Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — подчеркнул Хабек.

При этом немецкий политик отметил, что ситуация с газом в стране обстоит иначе, поскольку у Германии нет собственных мощностей для импорта сжиженного природного газа.