Япония ввела очередной пакет санкций в отношении России
Ограничения затронут девять компаний и 15 частных лиц
18 марта 2022, 05:16, Илья Звягинцев
Представители Японии ввели очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
В новый санкционный список попала представитель МИД России Мария Захарова и восемь замминистров обороны. Также ограничения затронут ряд российских предпринимателей.
Кроме того, в санкционный список вошли «Роснефть аэро», «Рособоронэкспорт», «Высокоточные комплексы», Курганский машиностроительный завод, «Вертолёты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод» и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.
В общей сложности санкции со стороны Японии уже наложены на 76 частных лиц и 12 компаний.
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