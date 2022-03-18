Япония ввела очередной пакет санкций в отношении России

Представители Японии ввели очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В новый санкционный список попала представитель МИД России Мария Захарова и восемь замминистров обороны. Также ограничения затронут ряд российских предпринимателей.

Кроме того, в санкционный список вошли «Роснефть аэро», «Рособоронэкспорт», «Высокоточные комплексы», Курганский машиностроительный завод, «Вертолёты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод» и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

В общей сложности санкции со стороны Японии уже наложены на 76 частных лиц и 12 компаний.