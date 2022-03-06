Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius приостанавливают работу в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом в субботу сообщила газета Diario.

«Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 — магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране», — приводит газета заявление Inditex.

Сеть Inditex насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.