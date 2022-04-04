Заводы концерна Volkswagen могут возобновить работу в России летом

Заводы концерна Volkswagen в России могут возобновить работу в июне — июле 2022 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания отмечают, что изначально сотрудникам компании объявили о простое до 12 мая, однако позднее стало известно, что он может быть продлён.

Предполагается, что на данный момент представители Volkswagen ищут возможность организации новых путей поставок комплектующих.

Транспортировка через Украину невозможна, Польша не пропускает груз в Россию, а возможным вариантом для совершения поставок являются Турция и Грузия.

Сотрудники, которые ушли на простой, будут получать зарплату как минимум до середины апреля.