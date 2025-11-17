Экономисты назвали зарплату, которую муж должен платить жене
Средняя сумма – больше 35 тысяч рублей
17 ноября 2025, 16:30, ИА Амител
Введение обязательных выплат женам за ведение домашнего хозяйства на законодательном уровне в России маловероятно. Однако, по мнению Юлии Тулупниковой, старшего преподавателя университета "Синергия", справедливая компенсация женского труда могла бы начинаться от 35 000 рублей ежемесячно.
«Оценивая возможный уровень "оплаты" работы жены, можно отталкиваться от суммы не менее 35 тысяч рублей. Именно до этой величины планируется поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году. Альтернативным решением может быть расчет "зарплаты" жены в процентном соотношении от дохода мужа, например, 30%, что, безусловно, будет существенно отличаться в зависимости от региона проживания и уровня благосостояния семьи», – пояснила экономист "Газете.ру".
Тулупникова считает, что с точки зрения государства это приведет к увеличению лишней бюрократии. Эксперт уверена, что инициатива вряд ли найдет отражение в законодательстве. Скорее, подобная модель взаимоотношений может быть актуальна в отдельных семьях, если она представляется им приемлемой и необходимой, но не станет общепринятым правилом.
Ранее почти половина россиянок назвали сумму 50 тысяч рублей справедливой "зарплатой жены". А каждый пятый мужчина уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности.
А мужу сколько платить должны? услуги электрика, штукатура, сантехника, плиточники и т.д сегодня очень дорого стоят и муж который все это сам делает, а ещё мебель перетащи, шкаф собери, снег почисти, огород вскопай и т.д.
Ужас (16:40:29 17-11-2025) А мужу сколько платить должны? услуги электрика, штукатура, ... Сначала надо найти мужа, который все это умеет делать. современные мужчины в большинстве своем ничего делать не умеют, особенно касаемо ремонта чего-либо.
Гость (16:52:34 17-11-2025) Сначала надо найти мужа, который все это умеет делать. совре... Так вам же подавай красивых, статных финансистов, а у них в большинстве руки только из заднего места растут.
Гость (17:10:54 17-11-2025) Так вам же подавай красивых, статных финансистов, а у них в ... Ну так мужик либо делает сам, либо зарабатывает на то, чтобы за него это сделали другие. И зачем финансистам самим все уметь, если они могут нанять вас?
Гость (17:10:54 17-11-2025) Так вам же подавай красивых, статных финансистов, а у них в ... если финансист из богатой семьи сам что-то вынужден делать ...это НОНСЕНС и ФУ. богатые так не живут, если это не его хобби. Мы оплачиваем всех рабочих, понимаете?! Самому все делать это в нашей среде моветонищще
Ужас (16:40:29 17-11-2025) А мужу сколько платить должны? услуги электрика, штукатура, ... И как часто вы собираете шкафы? Раз в год, в два, в пять? Или каждый день? Плитку тоже кладете каждый день, как и краны меняете? А уж штукатурку, наверное, два раза в сутки во всей квартире кладете. Снег, огород? Вы в деревне живете? А еду готовить и мыть посуду надо каждый день, да не по разу. И с детьми заниматься, и в магазин ходить, и много что еще. Не, можете, конечно, купить себе посудомойку, робот-пылесос, стиральную машинку и мультиварку, и они все у вас будут делать сами. И ныть тогда не придется, что вас жена не обслужила.
Гость (17:31:28 17-11-2025)Не, можете, конечно, купить себе посудомойку, робот-пылесос, стиральную машинку и мультиварку, и они все у вас будут делать сами. И ныть тогда не придется, что вас жена не обслужила. И чпокать продажных женщин. Они в итоге обходятся дешевле чем вы, официальные.
Гость (17:39:07 17-11-2025) И чпокать продажных женщин. Они в итоге обходятся дешевле че... Так и отлично. И ведь все довольны - вы живете как хотите и дешево, никто вам мозг не выносит, ну счастье же. Один раз купили всю технику, она работает, а вы на диване отдыхаете. А женщину можно и резиновую, чтоб не переплачивать каждый раз. Алименты опять же не надо платить, если что. Чу, а что это там за вой на болотах, что женщины взамуж не хотят выходить и вообще обнаглели, считают, что присутствия штанов в доме недостаточно? Кто это недоволен?..
Ужас (16:40:29 17-11-2025) А мужу сколько платить должны? услуги электрика, штукатура, ... Как часто вы перекладываете плитку дома?
если в семье все переводится на деньги
это -" не семья", а предприятие под названием "семья". Муж и жена работники с конкретными обязанностями.
"Однако, по мнению Юлии Тулупниковой, "-------- Так она не экономист, а экономистКА. Ну и "университет "Синергия"" много что может рассказать про обучающихся и обучающих...
Беда не в том, что муж жене зарплату за ее труд не платит, беда в том, что он ей 5 тыс на ребенка в месяц дает, на хозяйство не дает, ссылается на то, что ходит в магазин(1 -2 раза в месяц), платит коммуналку( в лучшем случае 3 раза в год) и за ребенка в садик ( 5 раз за последний год было), и что делать? Забивать гвозди, ремонтировать краны не умеет, приходится вызывать специалистов, как и для все остальных дел кроме еды и секса. Дочь папу любит очень, без него она будет ощущать свою неполноценность, поэтому будем содержать мужей для статуса детей и приплачивать, чтобы домой вовремя приходил и с ребенком играл.
гость (17:55:45 17-11-2025)приходится вызывать специалистов, для все остальных дел кроме еды и секса. Ну для секса то попробуйте вызвать нового. М.б. потом его и кормить станете)))
Гость (17:59:54 17-11-2025) Ну для секса то попробуйте вызвать нового. М.б. потом его и ... Н-да... А когда-то казалось, что "а он ей писечку" - это стеб...
гость (17:55:45 17-11-2025) Беда не в том, что муж жене зарплату за ее труд не платит, б... вы описали недосемью люмпенов. ЭТО НЕ СЕМЬЯ чтоб вы знали. изврат какой то
гость (17:55:45 17-11-2025) Беда не в том, что муж жене зарплату за ее труд не платит, б... она получает, ваша несчастная дочь,
извращенную неверную порочную патологичную схему-пример взаимоотношений мужчины и женщины (якобы мама такая ради дитятки все терпит и истерит и на грани фола всегда. это заметно) и в итоге будет подсознательно искать такого же (!!) как ее отец. вы сознательно ее губите, как и жизнь своих внуков! как не понимать то?! кошмар просто
Пальцем чешешь в ухе кому приятнее пальцу или уху?
.... (18:27:44 17-11-2025) Пальцем чешешь в ухе кому приятнее пальцу или уху? ...
Если ваш опыт с реальными женщинами начинается и кончается ковырянием в ухе, то эта новость не для вас
И нахрен эта семья сдалась?
"Любовь", "семья"... харэ так мыслить мелко:
Их суть - взаимовыгодная 'сделка'!
мне достсточно вполне 150 которые по умолчанию без всяких намеков и напоминаний муж выдает. а вот сверх - уже нужно обосновывать. в 80 проц случаев донатит ещё. Да, мы очень богатые кста
Гость (22:35:18 17-11-2025) мне достсточно вполне 150 которые по умолчанию без всяких на... Пока молодая даёт, а потом новая молодая и вой на первом канале, что выкинул на улицу и забрал все)
А отпуск? А выходные и праздники? Двойной тариф! Заявление об увольнении за 2 недели? Отработка? Испытательный срок?