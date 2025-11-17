Средняя сумма – больше 35 тысяч рублей

17 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Зарплата за домашние дела / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Введение обязательных выплат женам за ведение домашнего хозяйства на законодательном уровне в России маловероятно. Однако, по мнению Юлии Тулупниковой, старшего преподавателя университета "Синергия", справедливая компенсация женского труда могла бы начинаться от 35 000 рублей ежемесячно.

«Оценивая возможный уровень "оплаты" работы жены, можно отталкиваться от суммы не менее 35 тысяч рублей. Именно до этой величины планируется поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году. Альтернативным решением может быть расчет "зарплаты" жены в процентном соотношении от дохода мужа, например, 30%, что, безусловно, будет существенно отличаться в зависимости от региона проживания и уровня благосостояния семьи», – пояснила экономист "Газете.ру".

Тулупникова считает, что с точки зрения государства это приведет к увеличению лишней бюрократии. Эксперт уверена, что инициатива вряд ли найдет отражение в законодательстве. Скорее, подобная модель взаимоотношений может быть актуальна в отдельных семьях, если она представляется им приемлемой и необходимой, но не станет общепринятым правилом.

Ранее почти половина россиянок назвали сумму 50 тысяч рублей справедливой "зарплатой жены". А каждый пятый мужчина уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности.