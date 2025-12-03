Экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского отправили под стражу минимум до 11 января

Мужчина проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере

03 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Анатолий Вороновский в суде / Фото: "112"

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по делу о коррупции. Как сообщили в суде, его арест продлится минимум до 11 января, пишет Life.ru.

Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Вороновский, ранее занимавший кресло депутата Государственной Думы Федерального Собрания, проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что общая сумма откатов могла превысить 25 млн рублей.

В пресс-службе суда уточнили: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ».

Напомним, что еще в конце октября в Госдуму поступило представление о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности. Тогда его заподозрили во взяточничестве, однако сам он заявлял, что не считает себя причастным к коррупции. Позднее нижняя палата дала согласие на возбуждение уголовного дела. По данным расследования, размер предполагаемой взятки составлял около 25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову отправили в СИЗО почти на два месяца – до 11 января 2026 года. Решение принял Октябрьский районный суд 21 ноября 2025 года.

Людмила Клюшникова была арестована и помещена в СИЗО из-за обвинения в фиктивном трудоустройстве своей знакомой. Светлана Кербер числилась на должности помощника депутата с 2021 года и предоставляла в краевую думу фиктивные документы – табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты, в которых были якобы ложные сведения о выполнении Кербер своих трудовых обязанностей. На основании именно этих документов помощнице незаконно и безосновательно перечисляли деньги, считает следствие. Сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей.