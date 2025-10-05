Экс-директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев найден мертвым

По предварительным данным, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва

В Москве обнаружено тело бывшего директора легендарного советского издательства "Правда" Вячеслава Леонтьева, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, 87-летний мужчина совершил самоубийство, выбросившись из окна собственной квартиры на Молодогвардейской улице.

Источник в оперативных службах рассказал изданию, что трагедия произошла накануне вечером.

«Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва», – уточнил собеседник агентства.

Вячеслав Леонтьев посвятил издательскому делу десятилетия своей жизни. Он начал работу в "Правде" в 1971 году в должности замначальника производственного отдела. С 1984 года возглавлял издательство, руководя им в том числе в период преобразования во ФГУП "Пресса". Его профессиональный путь отражает целую эпоху в истории отечественной журналистики и издательского дела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.