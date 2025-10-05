Экс-директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев найден мертвым
По предварительным данным, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва
05 октября 2025, 18:30, ИА Амител
В Москве обнаружено тело бывшего директора легендарного советского издательства "Правда" Вячеслава Леонтьева, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, 87-летний мужчина совершил самоубийство, выбросившись из окна собственной квартиры на Молодогвардейской улице.
Источник в оперативных службах рассказал изданию, что трагедия произошла накануне вечером.
«Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва», – уточнил собеседник агентства.
Вячеслав Леонтьев посвятил издательскому делу десятилетия своей жизни. Он начал работу в "Правде" в 1971 году в должности замначальника производственного отдела. С 1984 года возглавлял издательство, руководя им в том числе в период преобразования во ФГУП "Пресса". Его профессиональный путь отражает целую эпоху в истории отечественной журналистики и издательского дела.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
19:23:07 05-10-2025
Совесть ???
19:59:40 05-10-2025
87 лет! Какое лазанье по подоконникам? Раз, два ух и полетел к про отцам и никаких следов Чисто русское убийство.
20:15:30 05-10-2025
Гость (19:59:40 05-10-2025) 87 лет! Какое лазанье по подоконникам? Раз, два ух и полетел... 87 дети экс.Зачем убийство?
21:06:51 05-10-2025
Гость (20:15:30 05-10-2025) 87 дети экс.Зачем убийство? ... Доживи детка до 87, посмотришь, какая из тебя будет детка.
08:14:27 06-10-2025
Правда убивает