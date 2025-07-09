Экс-мэр Новосибирска Локоть призвал признать телеканал "Спас" иноагентом

Причиной стал документальный фильм "Мумия"

Телеканал "Спас" предложили проверить на источники финансирования и признать иноагентом, если на это будут основания. С соответствующим предложением выступил на XIX съезде КПРФ экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает РБК.

Причиной стал документальный фильм "Мумия", в котором рассказывается история мавзолея Ленина". По словам Локтя, картина является "киномерзостью" и "ударом в спину России". Также он возмутился из-за неправильного отношения к "исторической памяти". Кроме того, он допустил, что фильм снимали на иностранные деньги.

Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала "Спас" иноагентом", – заявил Локоть.

Коммунист добавил, что, по его мнению, настал момент признать "антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами".