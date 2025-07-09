Экс-мэр Новосибирска Локоть призвал признать телеканал "Спас" иноагентом
Причиной стал документальный фильм "Мумия"
09 июля 2025, 18:30, ИА Амител
Телеканал "Спас" предложили проверить на источники финансирования и признать иноагентом, если на это будут основания. С соответствующим предложением выступил на XIX съезде КПРФ экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает РБК.
Причиной стал документальный фильм "Мумия", в котором рассказывается история мавзолея Ленина". По словам Локтя, картина является "киномерзостью" и "ударом в спину России". Также он возмутился из-за неправильного отношения к "исторической памяти". Кроме того, он допустил, что фильм снимали на иностранные деньги.
Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала "Спас" иноагентом", – заявил Локоть.
Коммунист добавил, что, по его мнению, настал момент признать "антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами".
18:42:04 09-07-2025
Абсолютно не интересует мнение "сбитого летчика"
18:43:28 09-07-2025
Долгогривые взбесятся
18:54:34 09-07-2025
... ну, мягко скажем "они" там все немного больны...
19:25:12 09-07-2025
Полностью согласен
20:58:34 09-07-2025
Мумия и есть. Вождь)
08:12:01 10-07-2025
Надо не Спас признавать иногентом, а РПЦ... Она и была иногентом в 90-е, так как "возрождение" церкви и религии на территории бывшего СССР происходило под руководством западных спецслужб. Библии вагонами завозили дабы подсадить молодежь на "Отьец Бох льюбить тьебья"...
09:25:58 10-07-2025
спас локоть
12:24:47 10-07-2025
Похороните дедушку по-человечьи уже