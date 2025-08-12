НОВОСТИОбщество

Эксперт назвал альтернативы WhatsApp* и Telegram при плохой связи

Клименко советует использовать Google Talk и Zoom

12 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

При проблемах с качеством звонков в популярных мессенджерах можно использовать другие проверенные платформы. Такое мнение в беседе с изданием "Аргументы и факты" высказал Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента РФ по интернет-развитию.

Эксперт рекомендует два основных варианта:

  1. Google Talk – стабильное решение для голосового общения.

  2. Классические сервисы видеосвязи – "Яндекс.Телемост" и Zoom.

«Эти решения хорошо работают в России, установлены на большинстве смартфонов и вполне покрывают потребности в общении», – отметил Клименко.

Главная сложность, по словам эксперта, – необходимость менять привычки.

«Многие привыкли к WhatsApp* и Telegram, тогда как Zoom или "Яндекс.Телемост" требуют адаптации. Однако в условиях нестабильной связи эти платформы становятся настоящим спасением», – заявил он.

Клименко подчеркнул, что перечисленные сервисы особенно актуальны для делового общения и важных переговоров, когда качество связи играет ключевую роль.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

НОВОСТИОбщество

мессенджеры

Комментарии 18

Гость
Гость

15:05:44 12-08-2025

А че с максом стало?)

  

Гость
Гость

17:13:45 12-08-2025

Гость (15:05:44 12-08-2025) А че с максом стало?)... Не надо думать что макс какой-то наш особенный.
Его аналоги только под другими названиями внедряют во всех других странах!
К чему бы это!?...

  

Гость
Гость

17:32:23 12-08-2025

Гость (17:13:45 12-08-2025) Не надо думать что макс какой-то наш особенный. Его анал...
Ты бот? Оставляешь тут один и тот же комментарий про макс

  

Гость
Гость

15:23:00 12-08-2025

Народная примета: чем хуже интернет, тем вкуснее борщи.

  

Гость
Гость

23:30:39 12-08-2025

Гость (15:23:00 12-08-2025) Народная примета: чем хуже интернет, тем вкуснее борщи.... Скоро и рождаемость попрёт. Так победимъ !

  

Шинник
Шинник

15:30:56 12-08-2025

а чем обычные звонки не устраивают ?
У каждого пакеты минут , смс ....

  

Гость
Гость

20:18:06 12-08-2025

Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... Удачи договор переслать на согласование по факсу.

  

Гость
Гость

21:40:10 13-08-2025

Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... Тем кто в другой стране дорого

  

Гость
Гость

15:54:46 12-08-2025

Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... а родственникам за бугор как звонить??

  

Шинник
Шинник

16:06:11 12-08-2025

Гость (15:54:46 12-08-2025) а родственникам за бугор как звонить??... где-то я уже слышал этот вопрос...
"Есть родственники за границей ?"

  

Гость
Гость

10:02:07 14-08-2025

Шинник (16:06:11 12-08-2025) где-то я уже слышал этот вопрос..."Есть родственники за ... А если в Узбекистане родственники, как звонить будешь? Это нынче заграница.

  

Гость
Гость

17:14:11 12-08-2025

Письмо почта России!...
Ну или СМС...

  

Шинник
Шинник

17:20:28 12-08-2025

Гость (17:14:11 12-08-2025) Письмо почта России!...Ну или СМС...... а ещё есть ICQ и пейджеры
... впрочем одно убили, второе убьёт тебя...

  

Гость
Гость

19:28:39 12-08-2025

Когда глушат сотовую связь так, что симки отваливаются (вчера, например, так было), то ни вацап, ни зум, ни макс работать не смогу вообще никак.

  

Гость
Гость

21:17:11 12-08-2025

Гость (19:28:39 12-08-2025) Когда глушат сотовую связь так, что симки отваливаются (вчер... О, а я думал что телефон у меня сдыхает, симки теряет, что перезагрузка только помогала

  

Гость
Гость

20:16:05 12-08-2025

Это показывает уровень экспертизы. Гугл толк перестал существовать лет 10 назад. С тех пор уже и Гугл Хэнгаутс (который пришёл на смену) опочил в бозе. Аськой пользуйтесь, короче. Только вот толку в этих советах ноль. При нарушении связанности сети и "случайной" потере части передаваемых пакетов не помогут и альтернативные мессенджеры. Поможет только фельдегерская служба.

  

Гость
Гость

22:00:51 12-08-2025

Гость (20:16:05 12-08-2025) Это показывает уровень экспертизы. Гугл толк перестал сущест... А голуби?

  

Гость
Гость

22:45:28 12-08-2025

Гость (22:00:51 12-08-2025) А голуби?... у них гарантий доставки нет. голубями военкомат повестки не шлёт. и налоговая отчётность не принимает

  

