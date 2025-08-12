Эксперт назвал альтернативы WhatsApp* и Telegram при плохой связи

Клименко советует использовать Google Talk и Zoom

12 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

При проблемах с качеством звонков в популярных мессенджерах можно использовать другие проверенные платформы. Такое мнение в беседе с изданием "Аргументы и факты" высказал Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента РФ по интернет-развитию.

Эксперт рекомендует два основных варианта:

Google Talk – стабильное решение для голосового общения. Классические сервисы видеосвязи – "Яндекс.Телемост" и Zoom.

«Эти решения хорошо работают в России, установлены на большинстве смартфонов и вполне покрывают потребности в общении», – отметил Клименко.

Главная сложность, по словам эксперта, – необходимость менять привычки.

«Многие привыкли к WhatsApp* и Telegram, тогда как Zoom или "Яндекс.Телемост" требуют адаптации. Однако в условиях нестабильной связи эти платформы становятся настоящим спасением», – заявил он.

Клименко подчеркнул, что перечисленные сервисы особенно актуальны для делового общения и важных переговоров, когда качество связи играет ключевую роль.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ