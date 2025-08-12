Эксперт назвал альтернативы WhatsApp* и Telegram при плохой связи
Клименко советует использовать Google Talk и Zoom
12 августа 2025, 14:15, ИА Амител
При проблемах с качеством звонков в популярных мессенджерах можно использовать другие проверенные платформы. Такое мнение в беседе с изданием "Аргументы и факты" высказал Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента РФ по интернет-развитию.
Эксперт рекомендует два основных варианта:
-
Google Talk – стабильное решение для голосового общения.
-
Классические сервисы видеосвязи – "Яндекс.Телемост" и Zoom.
«Эти решения хорошо работают в России, установлены на большинстве смартфонов и вполне покрывают потребности в общении», – отметил Клименко.
Главная сложность, по словам эксперта, – необходимость менять привычки.
«Многие привыкли к WhatsApp* и Telegram, тогда как Zoom или "Яндекс.Телемост" требуют адаптации. Однако в условиях нестабильной связи эти платформы становятся настоящим спасением», – заявил он.
Клименко подчеркнул, что перечисленные сервисы особенно актуальны для делового общения и важных переговоров, когда качество связи играет ключевую роль.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ
15:05:44 12-08-2025
А че с максом стало?)
17:13:45 12-08-2025
Гость (15:05:44 12-08-2025) А че с максом стало?)... Не надо думать что макс какой-то наш особенный.
Его аналоги только под другими названиями внедряют во всех других странах!
К чему бы это!?...
17:32:23 12-08-2025
Гость (17:13:45 12-08-2025) Не надо думать что макс какой-то наш особенный. Его анал...
Ты бот? Оставляешь тут один и тот же комментарий про макс
15:23:00 12-08-2025
Народная примета: чем хуже интернет, тем вкуснее борщи.
23:30:39 12-08-2025
Гость (15:23:00 12-08-2025) Народная примета: чем хуже интернет, тем вкуснее борщи.... Скоро и рождаемость попрёт. Так победимъ !
15:30:56 12-08-2025
а чем обычные звонки не устраивают ?
У каждого пакеты минут , смс ....
20:18:06 12-08-2025
Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... Удачи договор переслать на согласование по факсу.
21:40:10 13-08-2025
Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... Тем кто в другой стране дорого
15:54:46 12-08-2025
Шинник (15:30:56 12-08-2025) а чем обычные звонки не устраивают ?У каждого пакеты мин... а родственникам за бугор как звонить??
16:06:11 12-08-2025
Гость (15:54:46 12-08-2025) а родственникам за бугор как звонить??... где-то я уже слышал этот вопрос...
"Есть родственники за границей ?"
10:02:07 14-08-2025
Шинник (16:06:11 12-08-2025) где-то я уже слышал этот вопрос..."Есть родственники за ... А если в Узбекистане родственники, как звонить будешь? Это нынче заграница.
17:14:11 12-08-2025
Письмо почта России!...
Ну или СМС...
17:20:28 12-08-2025
Гость (17:14:11 12-08-2025) Письмо почта России!...Ну или СМС...... а ещё есть ICQ и пейджеры
... впрочем одно убили, второе убьёт тебя...
19:28:39 12-08-2025
Когда глушат сотовую связь так, что симки отваливаются (вчера, например, так было), то ни вацап, ни зум, ни макс работать не смогу вообще никак.
21:17:11 12-08-2025
Гость (19:28:39 12-08-2025) Когда глушат сотовую связь так, что симки отваливаются (вчер... О, а я думал что телефон у меня сдыхает, симки теряет, что перезагрузка только помогала
20:16:05 12-08-2025
Это показывает уровень экспертизы. Гугл толк перестал существовать лет 10 назад. С тех пор уже и Гугл Хэнгаутс (который пришёл на смену) опочил в бозе. Аськой пользуйтесь, короче. Только вот толку в этих советах ноль. При нарушении связанности сети и "случайной" потере части передаваемых пакетов не помогут и альтернативные мессенджеры. Поможет только фельдегерская служба.
22:00:51 12-08-2025
Гость (20:16:05 12-08-2025) Это показывает уровень экспертизы. Гугл толк перестал сущест... А голуби?
22:45:28 12-08-2025
Гость (22:00:51 12-08-2025) А голуби?... у них гарантий доставки нет. голубями военкомат повестки не шлёт. и налоговая отчётность не принимает