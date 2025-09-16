Эксперт назвал среднюю стоимость поездки в Китай для россиян

Ценовая динамика варьируется в зависимости от конкретного направления

16 сентября 2025, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После введения безвизового режима между Россией и Китаем аналитики туриндустрии отмечают значительный рост интереса российских туристов к китайским направлениям. По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, средняя стоимость недельной поездки в Китай для россиян в начале сентября составила порядка 188 тысяч рублей, сообщает RT.

Как пояснил директор по маркетингу компании Олег Козырев, ценовая динамика варьируется в зависимости от конкретного направления. Так, путевки в Пекин в среднем обходятся в 165 тысяч рублей, а в Шанхай – около 149 тысяч рублей.

При этом эксперты отмечают, что отмена визовых требований не только упростила процедуру оформления поездок, но и расширила географию запросов российских туристов.

Особый интерес, по прогнозам специалистов, вызовет остров Хайнань, который традиционно привлекает отдыхающих своими пляжными курортами и развитой туристической инфраструктурой.