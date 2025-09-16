Эксперт назвал среднюю стоимость поездки в Китай для россиян
Ценовая динамика варьируется в зависимости от конкретного направления
16 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
После введения безвизового режима между Россией и Китаем аналитики туриндустрии отмечают значительный рост интереса российских туристов к китайским направлениям. По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, средняя стоимость недельной поездки в Китай для россиян в начале сентября составила порядка 188 тысяч рублей, сообщает RT.
Как пояснил директор по маркетингу компании Олег Козырев, ценовая динамика варьируется в зависимости от конкретного направления. Так, путевки в Пекин в среднем обходятся в 165 тысяч рублей, а в Шанхай – около 149 тысяч рублей.
При этом эксперты отмечают, что отмена визовых требований не только упростила процедуру оформления поездок, но и расширила географию запросов российских туристов.
Особый интерес, по прогнозам специалистов, вызовет остров Хайнань, который традиционно привлекает отдыхающих своими пляжными курортами и развитой туристической инфраструктурой.
08:27:37 16-09-2025
просто кинули цифры.. ни за сколько дней, тип питания, звездность.. так себе эксперты. Да и цены завышенные где то взяли... Вот нашла: Хайнань на одного 02.10.25. на 10 ночей CARE HOTEL COAST COLLECTION 2*, RO - 103 400 ₽
08:38:18 16-09-2025
скоро россиянам поездка на дачу только по карману будет, и то тем, кто в тучные годы там быт более-менее человеческий наладил
09:02:08 16-09-2025
Купил билеты в Пекин их Новосибирска на конец мая через 14 дней обратно 72 т.р. с 1 чемоданом и ручной кладью на троих. Гостиница в Пекине на базе завтраков обошлась в 6500 за сутки. Плюс страховки медицинские в районе 2 т.р. Вот и считайте поездка на семью на 2 недели обойдется в 165 т.р. К этому можно добавить рядом расположенный курорт Цинхуандао или Циндао на желтом море. Билеты на скоростной поезд туда и обратно обойдутся на 3их в 15, 30 т.р. соответственно. Эккурсии, такси, питание там не сильно дорогие как я погляжу. Действительно ощущение, что цены с потолка взяты!
11:15:20 16-09-2025
Гость1 (09:02:08 16-09-2025) Купил билеты в Пекин их Новосибирска на конец мая через 14 д... вы говорите на китайском?
07:41:30 17-09-2025
Гость (11:15:20 16-09-2025) вы говорите на китайском?... Legendale Hotel Beijing - 10ка на 2-оих, русскоязычный ресепшен, да там можно с десяток русскоязычных гостиниц найти, а англоязычных вообще море... на курортах тоже. Да простые жители не очень на английском разговаривают, но надписи дублируются, зоны отдыха, гостиницы, там спец.персонал со знанием языка.
09:16:04 16-09-2025
на семью на 2 недели обойдется в 165 т.р. - ну я не против.... Но в статье там написано на одного на неделю. что мне и непонятно - откуда цифры то?
10:45:41 16-09-2025
Я про это же, где таких экспертов взяли. Вчера интервью с Ольгой Басмановой выложили, тоже нереальные цифры называла. Советовала оформить визу от 20 т.р. (на всякий случай), когда в любом агентстве она не более 3 т.р. стоит. И другие страшилки, хотя безвиз вчера только открыли. Откуда такая информация? Видимо искусственно хотят снизить ажиотаж.
11:29:53 21-09-2025
Гость (10:45:41 16-09-2025) Я про это же, где таких экспертов взяли. Вчера интервью с Ол... Где это по 3 тыс? В Москве? В Новосибирске, в прошлом году за 12 тыс делали
11:14:06 16-09-2025
опять басманова?
19:03:57 16-09-2025
2 звезды - это что??? Сарай с раскладушкой? И без питания вообще. Так себе предложение. Только посмотрели на - где подешевле?
00:15:40 18-09-2025
Гость (19:03:57 16-09-2025) 2 звезды - это что??? Сарай с раскладушкой? И без питания во... 2 звезды в Китае бывают часто получше чем 4 звезды в России.
11:35:02 21-09-2025
Странные цены, уже пять раз были в Китае. Билеты берём на распродаже, 18 тыс туда - обратно из Новосибирска в Пекин на одного. Гостиницы нормальные с завтраком от 3 тыс рублей за сутки. Сделали сразу алипей, везде им расплачиваемся. Такси вызвать также в нем, в кафе заказать и оплатить тоже. Стоимость еды как у нас, только порции в два раза больше) На великую китайскую стену автобус за 300 рублей, обратно за 45) В мировые парки аттракционов вход тыс 5 на целый день, это юниверсал в Пекине или Диснейленд в Шанхае. Многое берём на сайте трип, оплата нашей картой
21:54:55 21-09-2025
В январе 25г были на Хайнане 120т на двоих перелёт,отель , завтраки, трансфер, страховка. на неделю.
13:31:39 22-09-2025
Сидите дома а деньги парням на СВО. А то зажрались совсем. 😑
15:53:32 23-09-2025
А больше ничего не надо!?
15:52:08 23-09-2025
Речь идет о групповых пакетных экскурсионных турах, на них и назвали реальные цифры на человека, а не то что сами состряпали взяв билеты на год вперед. А Хайнань вообще то и так всегда безвизовый был