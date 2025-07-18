Уснуть получится в течение 60 секунд

18 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Эксперт по сну Ливви ДиЧикко в беседе с Bustle оценила популярный в соцсетях способ быстрого засыпания – частое моргание в течение минуты.

По словам специалистки, метод действительно помогает уснуть за считанные секунды. Нужно лечь в удобной позе, глубоко вдохнуть и начать быстро моргать в течение 60 секунд. Если не подействовало – продолжить еще минуту.

ДиЧикко объяснила, что фокус на монотонном действии отвлекает мозг от тревожных мыслей, а само моргание может восприниматься как краткий сон.

Тем не менее метод работает не на всех. Если не помогает, нужно сменить технику.