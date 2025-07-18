НОВОСТИЗдоровье

Эксперт назвала простой трюк для быстрого засыпания

Уснуть получится в течение 60 секунд

18 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Эксперт по сну Ливви ДиЧикко в беседе с Bustle оценила популярный в соцсетях способ быстрого засыпания – частое моргание в течение минуты.

По словам специалистки, метод действительно помогает уснуть за считанные секунды. Нужно лечь в удобной позе, глубоко вдохнуть и начать быстро моргать в течение 60 секунд. Если не подействовало – продолжить еще минуту.

ДиЧикко объяснила, что фокус на монотонном действии отвлекает мозг от тревожных мыслей, а само моргание может восприниматься как краткий сон.

Тем не менее метод работает не на всех. Если не помогает, нужно сменить технику.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:45:39 18-07-2025

Если не помогает... врач сказал в морг, значит в морг

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

13:26:24 18-07-2025

надо включить чтение чтобы в телефоне что то монотонно бубнило. это бубнение вас усыпит за 2 минуты

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

22:28:52 18-07-2025

холмс (13:26:24 18-07-2025) надо включить чтение чтобы в телефоне что то монотонно бубни... Иногда я слушаю это бубнение несколько часов))). Так что тоже не идеальный способ.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:37:44 18-07-2025

"Если не помогает.......выпить еще один стакан водки.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:40 18-07-2025

или два ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:59:40 18-07-2025

Гость (17:44:40 18-07-2025) или два ...... Один достаточно, нечего снотворное переводить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:28 18-07-2025

гость (17:59:40 18-07-2025) Один достаточно, нечего снотворное переводить.... лючче два...с половиной...и еще...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:45:25 19-07-2025

И без эксперта знаю- литруху засосешь и тут же уснешь. Стоит -ли тратиться на экспертов.

  0 Нравится
Ответить
