Эксперт назвала самые подорожавшие продукты в России
Икра за месяц вросла в цене на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей
08 октября 2025, 08:15, ИА Амител
В сентябре наибольший рост цен в России продемонстрировали икра, шоколад и замороженная рыба. Как сообщает агентство "Москва", такие данные представила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук Ольга Лебединская.
Согласно статистике, икра за месяц подорожала на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей. Шоколадные изделия стали дороже на 31,11%, а замороженная рыба – на 29,93%. Замыкает список самых подорожавших товаров соль, которая прибавила 27,9% по сравнению с августом.
Дополнительно отмечается, что на прошлой неделе среднестатистическая российская семья потратила на продукты и товары повседневного спроса 8017 рублей. По информации исследовательского холдинга "Ромир", этот показатель вырос на 3,99% в годовом выражении, что составляет 307 рублей.
Хорошо хоть есть продукты.
09:00:01 08-10-2025
Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрать было невозможно. Но, в нём ,типа, витаминов много. Враньё продолжается. И так , к сожалению, будет всегда.
09:16:21 08-10-2025
Гость (09:00:01 08-10-2025) Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрат... Хвалили масло Рама
09:52:47 08-10-2025
гость (09:16:21 08-10-2025) Хвалили масло Рама... Но нам бьло вкусно, если честно.
10:14:18 08-10-2025
Гость (09:52:47 08-10-2025) Но нам бьло вкусно, если честно....
Рама не вкусно было - Долина Сканди норм
10:09:22 08-10-2025
гость (09:16:21 08-10-2025) Хвалили масло Рама... Рама была в конце 90-х, в начале нулевых. Не путайте с бутербродным
09:48:18 08-10-2025
Гость (09:00:01 08-10-2025) Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрат... Да тогда было всё таки масло ,а не пальма,даже бутербродное.А вот сегодняшний суррогат ,это что то.
09:52:32 08-10-2025
Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В стране где кругом моря.Где рыба? Куда её сплавляют?Туда ,видно по дешёвке,а здесь издержки за наш счёт?Совсем пообнаглели.
10:10:24 08-10-2025
Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст...
В Охотском море япошкам сейнерами сдают.
10:16:25 08-10-2025
Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст...
Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба. Что еще надо? Красную лучше продать и получить валюту, а за валюту купить компьютеры.
11:06:40 08-10-2025
Гость (10:16:25 08-10-2025) Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба.... Минтай в мра 200 - точно знаю, иногда соседка просит еенному кошаку взять. Нуегонафиг, по виду отбросы какие-то.
11:22:26 08-10-2025
Гость (10:16:25 08-10-2025) Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба.... Копейки,говоришь ,минтай стоит?А 200рублей за кг не хотел?Это что, по твоему,копейки?Если бы он рублей 50 стоил ,то да ,согласен.А так, извини,не разбежишься.Морскую капусту ,и ту деликатесом недоступным сделали.Совсем пообнаглели.
13:51:08 08-10-2025
Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст... в китай
а потом нам филе продают втридорога
10:04:28 08-10-2025
И это за месяц.. нам пенсам можно и без рыбы.
11:17:10 08-10-2025
озвученная сумма в 8000 на семью, это за неделю? Если за месяц, то сильно сомневаюсь.