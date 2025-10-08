Икра за месяц вросла в цене на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей

08 октября 2025, 08:15, ИА Амител

В сентябре наибольший рост цен в России продемонстрировали икра, шоколад и замороженная рыба. Как сообщает агентство "Москва", такие данные представила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук Ольга Лебединская.

Согласно статистике, икра за месяц подорожала на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей. Шоколадные изделия стали дороже на 31,11%, а замороженная рыба – на 29,93%. Замыкает список самых подорожавших товаров соль, которая прибавила 27,9% по сравнению с августом.

Дополнительно отмечается, что на прошлой неделе среднестатистическая российская семья потратила на продукты и товары повседневного спроса 8017 рублей. По информации исследовательского холдинга "Ромир", этот показатель вырос на 3,99% в годовом выражении, что составляет 307 рублей.