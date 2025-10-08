НОВОСТИОбщество

Эксперт назвала самые подорожавшие продукты в России

Икра за месяц вросла в цене на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей

08 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В сентябре наибольший рост цен в России продемонстрировали икра, шоколад и замороженная рыба. Как сообщает агентство "Москва", такие данные представила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук Ольга Лебединская.

Согласно статистике, икра за месяц подорожала на 58,25%, что в абсолютном выражении составило 3512 рублей. Шоколадные изделия стали дороже на 31,11%, а замороженная рыба – на 29,93%. Замыкает список самых подорожавших товаров соль, которая прибавила 27,9% по сравнению с августом.

Дополнительно отмечается, что на прошлой неделе среднестатистическая российская семья потратила на продукты и товары повседневного спроса 8017 рублей. По информации исследовательского холдинга "Ромир", этот показатель вырос на 3,99% в годовом выражении, что составляет 307 рублей.

Россия Статистика цены Продукты

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:18:38 08-10-2025

Хорошо хоть есть продукты.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:01 08-10-2025

Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрать было невозможно. Но, в нём ,типа, витаминов много. Враньё продолжается. И так , к сожалению, будет всегда.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:16:21 08-10-2025

Гость (09:00:01 08-10-2025) Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрат... Хвалили масло Рама

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:47 08-10-2025

гость (09:16:21 08-10-2025) Хвалили масло Рама... Но нам бьло вкусно, если честно.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:18 08-10-2025

Гость (09:52:47 08-10-2025) Но нам бьло вкусно, если честно....
Рама не вкусно было - Долина Сканди норм

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:22 08-10-2025

гость (09:16:21 08-10-2025) Хвалили масло Рама... Рама была в конце 90-х, в начале нулевых. Не путайте с бутербродным

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

09:48:18 08-10-2025

Гость (09:00:01 08-10-2025) Помню как в 1985 г. хвалили БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО, которое жрат... Да тогда было всё таки масло ,а не пальма,даже бутербродное.А вот сегодняшний суррогат ,это что то.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

09:52:32 08-10-2025

Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В стране где кругом моря.Где рыба? Куда её сплавляют?Туда ,видно по дешёвке,а здесь издержки за наш счёт?Совсем пообнаглели.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:24 08-10-2025

Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст...
В Охотском море япошкам сейнерами сдают.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:25 08-10-2025

Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст...
Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба. Что еще надо? Красную лучше продать и получить валюту, а за валюту купить компьютеры.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:06:40 08-10-2025

Гость (10:16:25 08-10-2025) Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба.... Минтай в мра 200 - точно знаю, иногда соседка просит еенному кошаку взять. Нуегонафиг, по виду отбросы какие-то.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

11:22:26 08-10-2025

Гость (10:16:25 08-10-2025) Минтай копейки стоит - бери и ешь - очень полезная рыба.... Копейки,говоришь ,минтай стоит?А 200рублей за кг не хотел?Это что, по твоему,копейки?Если бы он рублей 50 стоил ,то да ,согласен.А так, извини,не разбежишься.Морскую капусту ,и ту деликатесом недоступным сделали.Совсем пообнаглели.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:08 08-10-2025

Повсекакий (09:52:32 08-10-2025) Удивляет меня факт особого подорожания рыбной продукции.В ст... в китай
а потом нам филе продают втридорога

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:04:28 08-10-2025

И это за месяц.. нам пенсам можно и без рыбы.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:10 08-10-2025

озвученная сумма в 8000 на семью, это за неделю? Если за месяц, то сильно сомневаюсь.

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров