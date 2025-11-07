НОВОСТИПолитика

Эксперт по жестам оценил состояние жены Макрона, которую травят за "выпуклость на брюках"

Внешне она производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса

07 ноября 2025, 15:42, ИА Амител

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС
Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС

Супруга президента Франции Брижит Макрон начала носить более закрытую одежду после скандала, повлиявшего на ее психическое состояние, рассказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Напомним, первую леди Франции уже несколько лет подозревают в том, что она родилась мужчиной. В качестве доказательств приводят даже "выпуклость в области паха". Как отметила близкая подруга Брижит Макрон, теперь супруга Эмманюэля Макрона вынуждена избегать брюк и все время думает, не будет ли одежда выглядеть так, будто у нее "там что-то есть".

«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», – отметил Панкратов.

Психотерапевт, проанализировав поведение и внешний вид Брижит Макрон, заявил о тревожных симптомах: 

«Внешне производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица – четко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг».

Эксперт также указал на невербальные сигналы, в частности – на изменения осанки и походки:

«Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощенность и признаки депрессивного состояния».

Панкратов оценил состояние Брижит Макрон как "затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва".

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Макрон объяснил пощечину, которую получил от жены

Сперва в Елисейском дворце отрицали подлинность кадров
НОВОСТИПолитика
Мнения экспертов Франция

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:52:42 07-11-2025

В санаторий нужно пригласить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:15 07-11-2025

Гость (15:52:42 07-11-2025) В санаторий нужно пригласить... Ага. И полечить электрошокером...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:23 07-11-2025

Помню в самолёте этот Брижит Макрон знатно втащил в табло своей Эмманюэли.
В этих Франциях многое напутано, но когда у неё больше, чем у него - вопросики всё же возникают.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:46 07-11-2025

Как то нелогично поступает этот леди. Ну надень лосины и топ на пробежку, подчеркни половые признаки и все будет ясно ! Ан нет.... надевает закрытую одежду 🤷 Почему? Они же там все толерантные, все поймут, на остальной мир им давно плевать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:43 07-11-2025

У Брижит, между прочим, есть собственные дети! Как бы она выносила их в своём чреве и произвела на свет, кабы "не дамой" была?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:51 08-11-2025

Кадыка-то у неё нет.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров