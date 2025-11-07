Эксперт по жестам оценил состояние жены Макрона, которую травят за "выпуклость на брюках"
07 ноября 2025, 15:42, ИА Амител
Супруга президента Франции Брижит Макрон начала носить более закрытую одежду после скандала, повлиявшего на ее психическое состояние, рассказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Напомним, первую леди Франции уже несколько лет подозревают в том, что она родилась мужчиной. В качестве доказательств приводят даже "выпуклость в области паха". Как отметила близкая подруга Брижит Макрон, теперь супруга Эмманюэля Макрона вынуждена избегать брюк и все время думает, не будет ли одежда выглядеть так, будто у нее "там что-то есть".
«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», – отметил Панкратов.
Психотерапевт, проанализировав поведение и внешний вид Брижит Макрон, заявил о тревожных симптомах:
«Внешне производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица – четко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг».
Эксперт также указал на невербальные сигналы, в частности – на изменения осанки и походки:
«Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощенность и признаки депрессивного состояния».
Панкратов оценил состояние Брижит Макрон как "затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва".
15:52:42 07-11-2025
В санаторий нужно пригласить
16:47:15 07-11-2025
Гость (15:52:42 07-11-2025) В санаторий нужно пригласить... Ага. И полечить электрошокером...
16:10:23 07-11-2025
Помню в самолёте этот Брижит Макрон знатно втащил в табло своей Эмманюэли.
В этих Франциях многое напутано, но когда у неё больше, чем у него - вопросики всё же возникают.
18:52:46 07-11-2025
Как то нелогично поступает этот леди. Ну надень лосины и топ на пробежку, подчеркни половые признаки и все будет ясно ! Ан нет.... надевает закрытую одежду 🤷 Почему? Они же там все толерантные, все поймут, на остальной мир им давно плевать
18:56:43 07-11-2025
У Брижит, между прочим, есть собственные дети! Как бы она выносила их в своём чреве и произвела на свет, кабы "не дамой" была?
08:22:51 08-11-2025
Кадыка-то у неё нет.