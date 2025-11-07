Внешне она производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса

07 ноября 2025, 15:42, ИА Амител

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: EPA/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT / ТАСС

Супруга президента Франции Брижит Макрон начала носить более закрытую одежду после скандала, повлиявшего на ее психическое состояние, рассказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Напомним, первую леди Франции уже несколько лет подозревают в том, что она родилась мужчиной. В качестве доказательств приводят даже "выпуклость в области паха". Как отметила близкая подруга Брижит Макрон, теперь супруга Эмманюэля Макрона вынуждена избегать брюк и все время думает, не будет ли одежда выглядеть так, будто у нее "там что-то есть".

«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», – отметил Панкратов.

Психотерапевт, проанализировав поведение и внешний вид Брижит Макрон, заявил о тревожных симптомах:

«Внешне производит впечатление измотанной, напряженной женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица – четко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг».

Эксперт также указал на невербальные сигналы, в частности – на изменения осанки и походки:

«Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощенность и признаки депрессивного состояния».

Панкратов оценил состояние Брижит Макрон как "затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва".