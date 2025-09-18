Эксперт предупредил о подорожании лука и моркови в России с середины октября

Производители раньше перейдут к поставкам из хранилищ из-за недобора урожая

18 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Лук. Морковь / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

Из-за аномальной жары и засухи в южных регионах России сбор зерновых сократился вдвое, что приведет к росту цен на отдельные категории продуктов осенью, сообщил эксперт агробизнеса Анатолий Тихонов в беседе с ura.ru.

К середине октября ожидается подорожание лука и моркови – производители раньше перейдут к поставкам из хранилищ из-за недобора урожая.

При этом картофель, напротив, подешевел после майского скачка цен и почти вернулся к уровню 2024 года. Тепличные овощи (томаты, огурцы) страна обеспечивает на 95%, но их стоимость может вырасти из-за повышения тарифов на энергоносители в осенне-зимний период, когда производителям требуется досветка и обогрев теплиц.

Эксперт отметил, что основные риски связаны с климатическими аномалиями и ростом затрат на энергоресурсы, что особенно коснется овощей закрытого грунта и продукции, зависимой от южных регионов.