Эксперт предупредил о подорожании лука и моркови в России с середины октября
Производители раньше перейдут к поставкам из хранилищ из-за недобора урожая
18 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
Из-за аномальной жары и засухи в южных регионах России сбор зерновых сократился вдвое, что приведет к росту цен на отдельные категории продуктов осенью, сообщил эксперт агробизнеса Анатолий Тихонов в беседе с ura.ru.
К середине октября ожидается подорожание лука и моркови – производители раньше перейдут к поставкам из хранилищ из-за недобора урожая.
При этом картофель, напротив, подешевел после майского скачка цен и почти вернулся к уровню 2024 года. Тепличные овощи (томаты, огурцы) страна обеспечивает на 95%, но их стоимость может вырасти из-за повышения тарифов на энергоносители в осенне-зимний период, когда производителям требуется досветка и обогрев теплиц.
Эксперт отметил, что основные риски связаны с климатическими аномалиями и ростом затрат на энергоресурсы, что особенно коснется овощей закрытого грунта и продукции, зависимой от южных регионов.
09:30:11 18-09-2025
Ну наконец то! А то что то давно уже ничего не дорожало.
09:45:47 18-09-2025
Достаточно одного сообщения, подорожает ВСЁ и очень. "Эксперты" не нужны!
10:14:46 18-09-2025
А другой эксперт сказал, что сейчас сезон уборки моркови и лука, которые должны подешеветь и снизить общую инфляцию, которая итак уже всего около 7%. Какому эксперту верить, высокопоставленному или из статьи?
10:45:38 18-09-2025
Вот зачем этот вброс ? Сейчас все бабки срочно ломанутся это закупать впрок и цена уже точно теперь подскочит. Искусственно создается ажиотаж
10:58:16 18-09-2025
Гость (10:45:38 18-09-2025) Вот зачем этот вброс ? Сейчас все бабки срочно ломанутся эт... Да ну прям. Кто покупал впрок на зиму, чтобы положить на хранение, и так купит. Кому негде хранить - и так не купит, разве что по паре килограммов, да и то вряд ли. И да, какие это бабки сидят на данном ресурсе в таком количестве, что их поход по магазинам и рынкам способен обвалить рынок?
11:35:37 18-09-2025
Гость (10:58:16 18-09-2025) Да ну прям. Кто покупал впрок на зиму, чтобы положить на хра... Тогда куда в 7 утра едут все бабки? НА рынок, чтоб купить лук и морковь !
11:43:18 18-09-2025
Гость (11:35:37 18-09-2025) Тогда куда в 7 утра едут все бабки? НА рынок, чтоб купить лу... Где у нас рынок, на который едут бабки, чтобы купить морковь?) Да еще и каждый день в семь утра.
15:32:28 18-09-2025
Гость (11:35:37 18-09-2025) Тогда куда в 7 утра едут все бабки? НА рынок, чтоб купить лу... С твоими внуками няньчиться
15:36:05 18-09-2025
Гость (15:32:28 18-09-2025) С твоими внуками няньчиться... Какие заботливые корзиночки, не могут матери квартиру поменять так, чтобы она в транспорте не тряслась.
15:39:59 18-09-2025
Гость (15:32:28 18-09-2025) С твоими внуками няньчиться... нет у меня внуков, наверное у бабак маразм и они едут к каким то чужим внукам