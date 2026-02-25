Более 60% россиянок дарят себе подарки на 8 Марта

Самоподарки становятся традицией

25 февраля 2026, 13:13, ИА Амител

Подарки, 8 Марта

Более 60% российских женщин планируют купить себе подарки к Международному женскому дню. Такой вывод сделали аналитики после совместного исследования сервисов доставки "Купер" и "ОнИн". Результаты опубликованы ТАСС.

Согласно опросу, 64% женщин намерены порадовать себя подарком в честь 8 Марта. Из них четверть (24%) делают это каждый год, а 5% только начинают эту традицию. Особенно популярны подарки среди молодых женщин в возрасте от 18 до 24 лет: 30% из них хотят приобрести что-то особенное.

«Чаще всего женщины выбирают косметику (63%), одежду и аксессуары (46%), украшения (36%). Треть опрошенных (32%) планируют купить товары для дома, а 30% — что-то для впечатлений: мастер-классы, путешествия и т.д. Также 12% рассматривают покупку бьюти-гаджетов и 10% — умных устройств», — говорится в исследовании.

Большинство россиян (78%) планируют отмечать 8 Марта. Чаще всего поздравляют матерей (60%), жен (34%), сестер (31%) и подруг (24%). Подарки для бабушек и коллег готовят 17% опрошенных.

При выборе презентов более половины россиян (67%) стараются укладываться в бюджет до 5 тыс. рублей, из них 19% намерены потратить не более 1 тыс. рублей. 23% готовы выделить от 5 до 10 тысяч, а 10% — более 10 тысяч.

«Самые популярные подарки — сладости (38%), в том числе конфеты и клубника в шоколаде. Треть респондентов (34%) планируют подарить парфюмерию, 33% — уходовые средства, 32% — подарочные наборы косметики. Сертификаты на покупку или услуги выбирают 30%. Украшения и бижутерию планируют дарить 26%. 18% опрошенных собираются купить чайные наборы, 16% — одежду или аксессуары, 12% — спа-процедуры, а 11% — сумки или кошельки», — отмечается в опросе.

В опросе участвовали 2,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

