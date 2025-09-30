Эксперт рассказал, могла ли быть живой Наталья Наговицына во время последней съемки дроном
Обнаруженный рядом с палаткой черный походный рюкзак изначально давал надежду на то, что альпинистка могла быть жива
30 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
Президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов раскрыл детали трагической гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы. В программе "Пусть говорят" на Первом канале он сообщил, что видеосъемка с дрона, сделанная 2 сентября, не показала признаков жизни в палатке спортсменки.
«Когда мы сняли это видео, оператор, я и альпинист-спасатель, который участвовал в операциях, определили, что жизнедеятельности внутри палатки нет», – заявил Кубатов.
При этом он отметил, что обнаруженный рядом с палаткой черный походный рюкзак изначально давал надежду на то, что альпинистка могла быть жива.
«Рюкзак рядом с палаткой – это своеобразный сигнал. Мы знаем этот код: если вещи выставлены наружу, значит, человек дает знать, что он существует и находится рядом», – пояснил Кубатов.
Наталья Наговицына получила перелом ноги в середине августа во время спуска с пика Победы высотой 7439 метров. Две спасательные операции с участием профессиональных альпинистов и вертолета не увенчались успехом. Позднее МЧС Киргизии приняло решение о прекращении поисково-спасательной операции, предположив, что тело альпинистки останется на склоне горы навсегда.
19:39:54 30-09-2025
почему не пишете что она пошла со свежесросшимся переломом, не готовая к аткой нагрузке. И сломала ногу по недавно сросшемуся перелому
09:10:00 01-10-2025
Гость (19:39:54 30-09-2025) почему не пишете что она пошла со свежесросшимся переломом, ... А ты чё на гору лазил ей рентген делал раз точно определил место перелома? А что тогда её оттуда не снял?
Пишите больше про Марго и Наговицыну, особенно когда они встретятся.