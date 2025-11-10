Эксперт рассказала, как алтайским компаниям разработать стратегию выхода из кризиса

По словам Анастасии Слисковой, существует три вида стратегии антикризисного управления. Но не все об этом знают. В основном бизнесмены думают, что антикризисная помощь – это сразу арбитражное управление или банкротство. Однако эти меры – крайние.

«Есть проактивная и экстренная стратегии, с которыми работаю как раз я. Проактивная стратегия – это выстраивание системы маркеров и метрик, их снижение сигнализирует о потенциальном кризисе. Сюда же входит антикризисная стратегия, которая должна быть в текущее время у всех наготове», – говорит эксперт.

А также рекомендует провести сторонний аудит продаж, маркетинга и бизнес-процессов.

«Экстренная стратегия нужна, когда явно видно, что сильно упали продажи, нечем платить кредиты банкам, новый продукт не востребован – тут нужно реагировать быстро и точно. Когда предприниматель, даже опытный, теряется в такой ситуации, на помощь приходит антикризисный менеджер», – добавляет Анастасия Слискова.