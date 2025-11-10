Эксперт рассказала, как алтайским компаниям разработать стратегию выхода из кризиса

НОВОСТИБизнес

Каждый бизнесмен мечтает видеть свое дело успешным и процветающим. Но реальность такова, что даже самые стабильные предприятия могут столкнуться как с внешними, так и с внутренними трудностями. Кризисы могут прийти откуда угодно: экономические спады, санкции, конкуренция. Именно поэтому стратегия выхода из кризиса – это залог выживания и успеха. Как ее разработать – об этом amic.ru рассказала антикризисный эксперт Анастасия Слискова.

Почему бизнесу важно иметь стратегию выхода из кризиса?

По словам Анастасии Слисковой, существует три вида стратегии антикризисного управления. Но не все об этом знают. В основном бизнесмены думают, что антикризисная помощь – это сразу арбитражное управление или банкротство. Однако эти меры – крайние.

«Есть проактивная и экстренная стратегии, с которыми работаю как раз я. Проактивная стратегия – это выстраивание системы маркеров и метрик, их снижение сигнализирует о потенциальном кризисе. Сюда же входит антикризисная стратегия, которая должна быть в текущее время у всех наготове», – говорит эксперт.

А также рекомендует провести сторонний аудит продаж, маркетинга и бизнес-процессов.

«Экстренная стратегия нужна, когда явно видно, что сильно упали продажи, нечем платить кредиты банкам, новый продукт не востребован – тут нужно реагировать быстро и точно. Когда предприниматель, даже опытный, теряется в такой ситуации, на помощь приходит антикризисный менеджер», – добавляет Анастасия Слискова.

Какие ключевые шаги включает разработка антикризисной стратегии?

Процесс разработки антикризисной программы состоит из нескольких важных этапов:

  • глубокий аудит текущего состояния компании – изучение финансов, бизнес-процессов, клиентской базы, маркетинговой активности;
  • выявление слабых мест и потенциальных угроз;
  • формирование четких целей и задач – сокращение издержек, увеличение доходов, удержание ключевых сотрудников, работа с базой клиентов;
  • разработка конкретных мер по реализации поставленных целей – реструктуризация долгов, изменение ценовой политики, диверсификация сбыта.

«Очень важно регулярно мониторить ситуацию и оперативно вносить коррективы в стратегию. Такой подход позволяет снизить негативные последствия кризиса и вернуть бизнес к устойчивому росту», – отмечает Слискова.

А работа с эмоциональным состоянием предпринимателя входит в антикризисное управление?

В кризис у предпринимателя часто повышается ответственность за сохранение своего бизнеса и сотрудников, напоминает эксперт. Предпринимательство – очень сложная сфера: большая нагрузка на нервную систему из-за необходимости быстро принимать решения. Психика "не предпринимателя" не способна выдерживать и пропускать через себя такое количество ответственности и риска.

«Вообще это направление не входит в антикризисное управление, но я часто вижу действительно подавленных предпринимателей, а некоторых даже уже и в депрессии. Часто, чтобы выйти из кризиса, приходится так или иначе бодрить самого клиента. Собственно поэтому я сейчас учусь на бизнес-психолога, уже в марте получу диплом государственного образца, смогу на профессиональном уровне поддержать предпринимателей», – говорит Анастасия Слискова.

Сейчас активно развивается франчайзинг. Это какая-то мода или действительно франчайзинг может помочь бизнесу в кризис?

«Я бы сказала, что франчайзинг – это современный антикризисный инструмент с подвохом. Антикризисный – потому что масштабировать свой бизнес вы можете за счет внешних инвестиций, не беря кредиты в банках, и расширяться по всей России и за рубежом через сеть франчайзи. Но подвох в том, что ваши операционные и инвестиционные модели должны быть действительно рабочими, легко воспроизводимыми, а поддержка бренда – реальной, иначе такая франшиза долго не просуществует», – отмечает эксперт.

Среди клиентов Анастасии Слисковой много барнаульских сетей, которые она помогла упаковать во франшизу и зарегистрировать товарные знаки, составить договоры коммерческой концессии и бизнес-модели. Это, например, "Пиффков", GSM22*, Coffee Monkey* и федеральные сети "Супра", "Гриль №1".

Можно ли предсказать кризис в компании при анализе их финансового положения или бизнес-модели?

«Да, я могу понять, что компания на пороге кризиса: маркеры или симптоматику сразу видно», – подчеркивает Анастасия Слискова.

Она приводит список признаков, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью:

  • нехватка свободных денежных средств;
  • рост просроченной дебиторской задолженности;
  • высокая кредиторская задолженность;
  • повышение уровня запасов продукции и товара, то есть сниженный сбыт;
  • замедленный цикл оборота капитала – длительные сроки превращения ресурсов в деньги;
  • постоянные кассовые разрывы – регулярное отсутствие необходимых сумм для покрытия текущих потребностей.

Все это сигнализирует о приближающемся кризисе ликвидности и требует немедленного вмешательства для предотвращения банкротства и восстановления устойчивого функционирования компании.

Что эксперт советует предпринимателям, оказавшимся в финансовой ловушке?

Прежде всего, не опускайте руки и сохраняйте трезвый взгляд на вещи, говорит Анастасия Слискова.

Первый шаг – проанализировать финансовую отчетность (вообще всю: отчеты по продажам, внешние долги, метрики продвижения, производительность) и определить реальные масштабы проблемы. Затем нужно принять жесткие, но необходимые меры: уменьшить расходы, пересмотреть кредитные обязательства, обсудить условия контрактов с партнерами и, самое главное, нарастить продажи, то есть на маркетинге экономить в кризис не надо.

«Важно понимать, что многие кризисы уже переживали (вспомните 90-е, 2008 год, пандемию) и выходили из них, но кто-то и терял бизнес. Сейчас другое время и гибридные кризисы, тут важно, чтобы амбиции и вера в "авось" не стали решением, за которым последует потеря компании. Главное – действовать решительно и последовательно. Здесь моя помощь будет незаменима: я смогу предложить комплекс мероприятий, направленных на восстановление стабильности и развитие бизнеса», – подчеркнула Анастасия Слискова.

Чтобы получить консультацию антикризисного эксперта Анастасии Слисковой, звоните +7 983 382-76-88.* GSM22 ("ДжиЭсЭм"); Coffee Monkey ("Кофи Манкей")

