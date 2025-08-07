Как это было: кадры с места аварии, в которой погиб Михаил Евдокимов

Ровно 20 лет назад произошла трагедия, ставшая шоком для всей страны

07 августа 2025, 11:55, ИА Амител

На месте автомобильной аварии, в которой погиб Михаил Евдокимов / Фото: Олег Богданов / ТАСС

7 августа 2005 года стал черной датой в истории Алтайского края. В этот день на трассе Бийск – Барнаул в результате страшной аварии погиб губернатор региона, любимый многими артист Михаил Евдокимов. Он направлялся в село Полковниково, где должен был открыть торжества по случаю 70-летия космонавта Германа Титова. Однако до места назначения Евдокимов так и не доехал.⠀

На скорости около 200 км/ч Mercedes, в котором он находился, столкнулся с автомобилем Toyota, вылетел с трассы и, пролетев 20 метров, врезался в березу. Вместе с Михаилом Евдокимовым погибли его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев. Единственной выжившей осталась супруга губернатора, Галина Евдокимова.