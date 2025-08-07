Как это было: кадры с места аварии, в которой погиб Михаил Евдокимов
Ровно 20 лет назад произошла трагедия, ставшая шоком для всей страны
07 августа 2025, 11:55, ИА Амител
7 августа 2005 года стал черной датой в истории Алтайского края. В этот день на трассе Бийск – Барнаул в результате страшной аварии погиб губернатор региона, любимый многими артист Михаил Евдокимов. Он направлялся в село Полковниково, где должен был открыть торжества по случаю 70-летия космонавта Германа Титова. Однако до места назначения Евдокимов так и не доехал.⠀
На скорости около 200 км/ч Mercedes, в котором он находился, столкнулся с автомобилем Toyota, вылетел с трассы и, пролетев 20 метров, врезался в березу. Вместе с Михаилом Евдокимовым погибли его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев. Единственной выжившей осталась супруга губернатора, Галина Евдокимова.
12:06:44 07-08-2025
самый народный губернатор, летел 200 км/ч , по дороге убив собственного водителя, который не мог ему перечить по поводу скоростного режима, иначе бы без работы остался, и перекрестил на срок мимо ехавшего мужика на срок перекрестил.
не иначе миша в тот день сильно спешил к ватери-кормилице деревеньке припасть, чтоп все по народному и по простом у было, он же свой мужик - деревенский
13:15:27 07-08-2025
Гость (12:06:44 07-08-2025) самый народный губернатор, летел 200 км/ч , по дороге убив ... Жаль, нельзя тебя здесь обматерить, ботало коровье. Чего плетёшь? Ехал Михаил Сергеевич из своей деревни на юбилей Титова в Полковниково. Про 200 км/час сказки, никогда водитель, прошедший спец. обучение с такой скоростью не гонял. Может 160 и было. НЕ больше. Но с такой скоростью многие гоняют. Странного много в этой аварии. С какого х самый дорогой юрист, который меньше чем за 1000 баксов даже не пукнет, стал "бесплатно" защищать бедного водителя? Кто-то ведь заплатил? Кто? Куда пропал встречный КАМАЗ, которого вроде все видели и про которого теперь ни слова? Ну и много ещё вопросов, на которые нет ответа.
13:31:51 07-08-2025
Гость (13:15:27 07-08-2025) Жаль, нельзя тебя здесь обматерить, ботало коровье. Чего пле... Да, Камаз на встречке был на схеме аварии в первом выпуске новостей на Первом канале, когда объявили о гибели М.С.. Следующие новостные выпуски тоже со схемой аварии были, но вот грузовика на встречке уже не было, помню этот день очень четко, все новости абсолютно смотрела.
14:23:06 07-08-2025
Гость (13:31:51 07-08-2025) Да, Камаз на встречке был на схеме аварии в первом выпуске н... Согласен. Сразу после ДТП в новостях о пришествии на схеме был КАМАЗ, потом исчез. И колеса на "мерине" все пробитые, задние то каким образом пострадали? Хотя про "тойоту-левин", конечно, душещемящая история.
13:58:29 07-08-2025
Гость (13:15:27 07-08-2025) Жаль, нельзя тебя здесь обматерить, ботало коровье. Чего пле... Ездил он и 200 и быстрее, еще и оружием в окно угрожали его охранники при обгоне!
12:16:28 07-08-2025
Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдашний руководитель УВД края, генерал Вальков, распорядился его снять. Хоть и косвенно но он причастен к гибели Евдокимова.
А Назарчук и его бригада прямо ликовали от произошедшего.
12:34:11 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... Вальков боты двинул в Сочи в 2022 году причину скрывают.
12:50:09 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... Назарчук позже тоже погиб при загаточных обстоятельствах.
13:01:49 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... И что? Зачем ему сопровождение ГАИ? Быдло с дороги разгонять, которое и едет с разрешенной скоростью, и поворачивает согласно ПДД? ГАИ должно показывать пример соблюдения ПДД, а не население щемить по обочинам. У губернаторов вообще надо и мигалки снять, и мощные машины запретить. Хочешь на выезд? Иди на вокзал, РЖД доставит тебя.
15:34:25 07-08-2025
Светлая память Михаилу Сергеевичу!!! Дельный был мужик, с желанием помочь краю и людям. Только местная Элита (от низов и до верхушек сидевших в голубом доме) его "до пяток обгладала". Как щас слова Назарчука помню, что если бы Евдокимов в политику не полез, до сегодняшнего дня был жив! Чем Вам не признание!? Да ходили слухи что профиксили его москвичи за предоставление в дальнейшем им "плюшек"......но кто не без греха. Хвосты та он серьезно подрезать в руководстве края начал но.......
18:11:16 07-08-2025
Гость (15:34:25 07-08-2025) Светлая память Михаилу Сергеевичу!!! Дельный был мужик, с же... как же вы неграмотны и "верите телику" . прямо смешно. жаль тут только Михаила. увязла лапка - всей мышке пропасть!
18:12:11 07-08-2025
Гость (15:34:25 07-08-2025) Светлая память Михаилу Сергеевичу!!! Дельный был мужик, с же... резал наши и пришивал краснодарские!! хватит уже ерунду тут про народного писать! за пельмени все голосовали , ага. народный
13:17:52 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... Ну да, Назарчук даже на похороны заявился в белом костюме, не смог радость сдержать.
13:56:52 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... до " народного" Евдокимова ни один губернатор в сопровождении ГАИ не ездил.
18:09:54 07-08-2025
Гость (12:16:28 07-08-2025) Он ехал без сопровождения сотрудников ГАИ. Потому что тогдаш... потому что краснодарская мафия тут нам и даром не нужна, умник. и откаты от угля и недр. и...да чо говорить! не знаете ничего и туда же, ага. это кукла-губернатор от олигархата НЕ местного и не от власти. как Зелебоба
12:27:39 07-08-2025
Назарчука ненавидели. Михаила Евдокимова люди любили, ему верили. В официальную версию гибели народного губернатора мало кто верит.
14:11:50 07-08-2025
Из деревни (12:27:39 07-08-2025) Назарчука ненавидели. Михаила Евдокимова люди любили, ему ве... Гитлера то же любили!
12:41:38 07-08-2025
Проезжал мимо через несколько минут после аварии
12:50:14 07-08-2025
Стоит толпа, и никто на телефон не снимает. Удивительно
12:59:14 07-08-2025
Гость (12:50:14 07-08-2025) Стоит толпа, и никто на телефон не снимает. Удивительно... Похороны Брежнева тоже никто на телефон не снимал. Отгадай, почему?
13:08:59 07-08-2025
Гость (12:50:14 07-08-2025) Стоит толпа, и никто на телефон не снимает. Удивительно... на ноклу 3310 много не наснимаешь🤷♀️
13:21:37 07-08-2025
Гость (12:50:14 07-08-2025) Стоит толпа, и никто на телефон не снимает. Удивительно... 2005 год - вспомни какие камеры были в то время в телефонах (особенно в плане съёмок видео) и станет ясно, что ничего удивительного нет.
13:42:22 07-08-2025
Гость (12:50:14 07-08-2025) Стоит толпа, и никто на телефон не снимает. Удивительно... Троллинг удался )))
Амик, вот как надо комменты писать! Провокатор пишет тупое очевидное, и толпы других комментаторов, понимая свое превосходство, объясняют его ошибку.
15:55:18 07-08-2025
Четко сработано в очередной раз...убрали человека, который мешал. По колесам стреляли снайперы. Да и Евдокимов был жив, далее помогли.
16:04:05 07-08-2025
Гость (15:55:18 07-08-2025) Четко сработано в очередной раз...убрали человека, который м... По мозгам тебе стреляли снайперы. Вынесли здравый смысл подчистую. Лучше скажи, кто уничтожил самолёт Вагнера.
16:08:52 07-08-2025
"По колесам стреляли снайперы" -------- Давно эту тему не слышал. Вы Малдера вызовите, а то вдруг там следы инопланетян объявятся...
02:06:45 08-08-2025
Гость (16:08:52 07-08-2025) "По колесам стреляли снайперы" -------- Давно эту тему не сл... Я слышал, и Баварину по колесам стреляли.
Вот развелось этих снайперов
23:46:32 08-08-2025
Сопровождение полагается в определённых случаях, вроде перевозок охраняемых лиц, опасных грузов, движения организованных колонн. Мало ли куда губернатор поехал, а точнее полетел как угорелый - с какой стати ему сопровождение давать?
ДТП было подстроено? Фактов не вижу. Такие вещи надо говорить в сочетании со словами "возможно" или "не исключено". Но не категорично, как это делают некоторые, которые самого ДТП не видели, с материалами дела не знакомы, но им как всегда всё ясно.
02:33:22 13-08-2025
Скажу свое личное мнение. Стыдно за комментарии, особенно за лживые, хамские которые панкрушихинский анонимчик как всегда выше написал. Еще и минусы везде понаставил. От того, что ты ставишь минусы, только себе хуже делаешь. Не было никогда при Евдокимове никакой краснодарской мафии, это все ложь. Рудник тоже не дарил он никому. Мафия была как раз Суриков, Назарчук и весь крайсовет - воровали много лет, хаяли центр, распиливали бабки, и когда пришел Евдокимов и пресек их воровство и сказал, что воровать никому не будет позволено, все и началось тут как тут. Особенно когда Михал Сергеич отказался в ноябре 2004 подписать закон о увеличении зарплаты депутатов КСНД, там вообще такое началось, к чему привело все помнят и знают. Кому интересно, почитайте книгу Теплякова о Евдокимове, сразу все станет понятно, откуда ветер дул и дует. про пьянство вообще наглая ложь. Ну может и выпивал, но меру знал, не запивался никогда, бумаги всегда сам подписывал, вникал во все детали (Сарычев подтвердит).
Теперь про саму аварию. То, что все было подстроено, было понятно сразу всем. Потому что после вотума недоверия и на протяжении весны и лета 2005 Михал Сергеичу неоднократно звонили и угрожали, пытались всучивать взятки (что в Барнауле, что в Верх - Обском), Маршал был свидетелем. Тот естественно взятки не брал и гнал взашей всех. Телефон менял несколько раз, боялся прослушки. Его доканывал и донимал Назарчук, который постоянно ездил в Москву то к Путину, то к Медведеву, и ябедничал на М.С. и его команду. А уходить М.С. не собирался, считал непорядочным, поскольку обещал народу что 4 года, а потом уйдет. А уж когда Вальков просто наглым образом, не имея на то НИКАКОГО права, снял 29 июля сопровождение главы края, тут уж все стало понятно всем. М.С. поэтому боялся выезжать из села, чуял что - то неладное. То, что тут пишут, с какой стати давать сопровождение, ребят вообще то это глава края на минутку! Карлин например всегда с машиной ездил, ему в вину че то никто не ставит это. Суриков тоже. И что то не слышу комментариев по их поводу.
Про встречный КАМАЗ тоже многие говорили, кто был свидетелем аварии. 200 км не могло быть, от силы 100 - 120. Игорь Антимонов может подтвердить, водитель М.С. Он говорит, да редко когда мы гоняли, не было такого. Роль Щербинского тоже еще до конца неясна, косвенно тоже виноват он. Скорее всего была еще третья машина, оттуда и сделали выстрелы и сбили.
Грустно это все, людей жалко, слава Богу чудом осталась жива Галина Николаевна, дай Бог ей здоровья и сил, и Ане с Мишей (внуком). А народ все знает и помнит, его не обманешь и не обмануть. Можно ставить минусы, только что это поменяет...