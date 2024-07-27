Эксперт рассказала, как выбрать полезный фастфуд

Неплохим вариантом, например, может оказаться шаурма

27 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Еда в контейнере / Фото: unsplash.com

Нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Пятым каналом предупредила, что регулярное употребление фастфуда повышает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, диабета и некоторых видов рака. Специалист рассказала, какие блюда лучше выбирать в ресторанах быстрого питания.

В первую очередь Гусакова посоветовала отказаться от жирных блюд, таких как хот-доги, горячие роллы и картофель фри.

Хорошим вариантом может быть шаурма, но соус для нее лучше просить подавать отдельно, чтобы контролировать его количество, или не добавлять вовсе. Во втором случае калорийность блюда будет еще ниже.

Также полезными вариантами могут быть каши, салаты и супы, которые сейчас представлены в меню ресторанов быстрого питания.

Нутрициолог рекомендовала при выборе еды обязательно обращать внимание на ее состав и количество белков, жиров и углеводов, а также напомнила, что фастфуд не является полноценным здоровым рационом.