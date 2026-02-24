Эксперты предрекли Украине банкротство к апрелю из-за ссоры с Венгрией

Киев находится в критическом положении и через пару месяцев у государства не останется ни копейки, уверены специалисты

24 февраля 2026, 12:41, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ухудшение дипломатических отношений между украинской столицей и Будапештом может стать препятствием для поступления европейских финансовых средств на Украину. Такую информацию распространил венгерский новостной ресурс Mandiner, ссылаясь на собственные инсайдерские источники, пишут "Известия".

В публикации акцентируется внимание на том, что европейская финансовая поддержка имеет первостепенное значение для стабильности украинской экономики и бесперебойной работы государственных структур.

В то же время Венгрия декларирует отказ от предоставления Украине какой-либо помощи ввиду предпринятых Киевом "недружественных действий". Это, по мнению издания, может привести к невозможности финансирования украинской армии и потенциальному банкротству страны.

«Украина в критическом положении, к апрелю у государства не останется ни копейки. Государственный долг страны удвоился за четыре года конфликта и растет в геометрической прогрессии, поскольку Киев получает все меньше и меньше безвозвратной помощи от своих союзников и вынужден брать все большие кредиты», — указано в статье. 

Ранее, 17 декабря 2025 года, агентство Associated Press опубликовало данные Международного валютного фонда, согласно которым Украина находится на пороге финансового краха.

По оценкам экспертов, для восстановления экономической стабильности стране необходима значительная финансовая помощь, поступление которой ожидается не позднее весны следующего года. Европейский Союз заверил в поиске решений для предоставления необходимых средств.

Комментарии 6

Гость

12:50:17 24-02-2026

Нет оснований недоверять Венгерским экспертам, но тем не менее может кто-то объяснить как валюта страны экономика которой в состоянии краха стоит дороже валюты страны с четвертой экономикой в мире?

Гость

13:04:11 24-02-2026

Замечательный вопрос, пусть ЦБ и президеть прокомментируют

Дмитрий

16:53:01 24-02-2026

Это ты, родной, еще внешний долг Украины и России не видел.
У России - 308 миллиардов,
У Украины - 165 миллиардов.

Кругом обман.

Гость

14:29:50 24-02-2026

Хохоы без цыганей точно пропадут ?

Дмитрий

16:47:48 24-02-2026

Цыгане - это румыны. Венгры - это ханты и манси.

ППШариков

10:15:17 25-02-2026

Венгры нефть получат и поменяют свое мнение.

