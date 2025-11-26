НОВОСТИПолитика

СМИ: Украина отвергла три ключевых пункта мирного договора

Как сообщают журналисты, власти Украины не согласны на отказ от вступления в НАТО и еще с двумя пунктами

26 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Несмотря на достигнутый прогресс, между Вашингтоном и Киевом по-прежнему существуют расхождения в контексте трех аспектов американского плана мирного урегулирования украинского конфликта. Как сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, разногласия касаются статуса Донбасса, допустимой численности украинской армии и перспективы вступления Украины в НАТО.

Отмечается, что по большинству пунктов, содержащихся в предложенном США мирном плане, представленном на прошлой неделе, компромисс действительно был найден, утверждают представители администрации Трампа. Однако по территориальному вопросу договориться пока не получается.

Вторым спорным моментом является вопрос о максимальной численности Вооруженных сил Украины. По словам источника в украинских властях, рассматривается более высокий предел, чем первоначально предложенное сокращение армии до 600 тысяч военнослужащих. Что касается отказа Украины от стремления к членству в НАТО, то, как сообщил источник CNN, это условие остается неприемлемым для украинской стороны.

Ранее администрация США сообщила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, но воздержалась от раскрытия подробностей, сославшись на продолжающуюся работу над документом. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности России к продолжению переговоров и приверженности к дискуссионной платформе в Анкоридже.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:39:30 26-11-2025

Работа с возражениями от профессионального переговорщика:
За один отказ - калибром раз.
За два отказа - два калибра разом.
За третий отказ - стеклить ядеркой всё за раз.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:55 26-11-2025

хотят воевать дальше

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мика

22:45:23 26-11-2025

Гость (18:23:55 26-11-2025) хотят воевать дальше... А до тебя не доперло почему они хотят в нато?
чтобы имея мощную крышу безнаказанно нападать на нас.

Зная что натовцы за своих заступятся, а это будет уже не СВО, а нечто большее.
Раз отказываются от предложений значит надо заставить, ну не сможет просроченный вечно прятаться грохнут рано или поздно и без него подпишут капитуляцию

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:38 27-11-2025

Украина согласилась на то, что ей все обязаны при условии, что она никому не должна? Сюрприз сюрпризов.

  -2 Нравится
Ответить
