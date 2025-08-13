Эксперты рассказали, что повысит популярность национального мессенджера Max
По их мнению, люди пойдут в приложение не за государственными услугами
13 августа 2025, 11:20, ИА Амител
"Госуслуги" появятся в мессенджере Max в ближайшие недели. Интеграция почти завершена, о чем сообщил зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Закон о наличии в РФ и функционировании национального мессенджера вступил в силу еще в июне, однако только с 1 сентября предустановка Max на смартфоны станет обязательной.
Ничего нового здесь нет: это означает лишь то, что приложение может быть уже установлено на устройство, но решение об использовании остается за пользователем. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, требование о предустановке коснется только производителей мобильных устройств. Руководитель алтайского Центра информационной безопасности Павел Плетнев пояснил, как эта мера может повлиять на популярность мессенджера.
«Предустановка не будет влиять на популярность приложения. Это сработает, только если ряд коммуникаций, которые повседневно нужны, действительно будут вести только в нем. Чтобы получить там подтверждение о записи, например, в больницу или в МФЦ, – это обеспечит необходимость и желание им пользоваться», – считает Плетнев.
Другое дело, что те же iPhone попадают сейчас в Россию по параллельному импорту. Американская компания, которая ушла с российского рынка, вряд ли станет подчиняться требованиям закона. То же самое можно сказать и об аппаратах китайских производителей. Впрочем, если за предустановкой Max будут строго следить, российские поставщики найдут решение.
Если же говорить об интеграции "Госуслуг" в Max, то экспертам идея кажется довольно странной. Сервис и так доступен как в веб-версии, так и в виде мобильного приложения. Поэтому нет никакого смысла устанавливать Max только ради государственных услуг. Не стоит ждать, что после появления сервиса все бросятся скачивать национальный мессенджер, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Популярность российского национального мессенджера повысит присутствие в нем государственных чиновников. Следом за ними придут журналисты, потом придут бизнесмены. Это однозначно повысит его репутацию. "Госуслуги" – это просто добавочная история, добавочные уникальные товарные предложения. Я не думаю, что прямо сразу это скажется на самом мессенджере. Сначала нужно понять, каким образом государство туда переведет весь наш чиновничий аппарат», – сказал Клименко.
Сам национальный мессенджер по функционалу приближается к Telegram – там даже появились каналы, суммарная аудитория которых уже достигла миллиона. Правда, сейчас свой канал может создать не каждый пользователь – функция находится на этапе тестирования. По неофициальной информации, возможность откроется для всех в сентябре. Статистика Max пока не впечатляет, однако сравнивать ее с тем же Telegram сейчас было бы совсем некорректно.
11:23:39 13-08-2025
принудительно заставят, вот и вся популярность. Маски в 2020 году и вакцинация так же популярны были - принудительно.
11:25:33 13-08-2025
я знаю что повысит - кидайте на карту ежемесячно рублей так тыщу - буду пользоваться
21:51:46 13-08-2025
Гость (11:25:33 13-08-2025) я знаю что повысит - кидайте на карту ежемесячно рублей так ... штраф введут за неиспользование
11:26:39 13-08-2025
Он станет популярным только тогда когда остальные мессенджеры будут заблокированы либо их использование сделают невозможным
11:43:24 13-08-2025
Гость (11:26:39 13-08-2025) Он станет популярным только тогда когда остальные мессендже...
Не поможет ему блокировка конкурентов. Не в этом дело
11:33:12 13-08-2025
Все в одном? Ну и разводов прибавится на порядок! Прям счастье для аферистов разного рода.
11:39:00 13-08-2025
11:52:43 13-08-2025
Навскидку лишь примеры:
Сервис попутчиков, замена бумажных версий паспортов, снилс, инн, свидетельств, водительского.
12:03:20 13-08-2025
Гость (11:52:43 13-08-2025) Навскидку лишь примеры:Сервис попутчиков, замена бумажны... Не паханная целина для жулья своего и инородного.
12:55:31 13-08-2025
Здравствуйте, Вас беспокоят из службы безопасности мессенджера МАКС.
Мы увидели попытку перевода всех ваших денег в Эквадор, посмеялись, и подтвердили перевод.
Поставьте оценку от 1 до 5, где 1 - нормально, а 5 - великолепно.
13:43:15 13-08-2025
А почему бы и не поддержать отечественного производителя!? Хватит уже пользоваться пиндосовским ватсапом
14:31:53 13-08-2025
Гость (13:43:15 13-08-2025) А почему бы и не поддержать отечественного производителя!? Х... Поддерживайте, кто Вам мешает? А большинство людей хотят чтобы у них был выбор.
15:00:11 13-08-2025
Гость (13:43:15 13-08-2025) А почему бы и не поддержать отечественного производителя!? Х... Можно и поддержать, но не в ущерб себе :)
17:37:22 13-08-2025
Гость (13:43:15 13-08-2025) А почему бы и не поддержать отечественного производителя!? Х... У него от нашего даже названия нет, маху дали патриоты
22:05:36 13-08-2025
Гость (13:43:15 13-08-2025) А почему бы и не поддержать отечественного производителя!? Х... вотсап десяток лет существует, тестируется и развивается. а мессенджер "спутник" свернули даже не выпустив стабильную версию. какой смысл переходить в новый и тащить туда контакты, если он не доживёт до нормальной оттестированной версии? да на любой вк или рутуб достаточно посмотреть, чтобы оценить какой кактус предстоит плакать и колоться
15:58:42 13-08-2025
Про блокировку YouTube тоже вопили полгода, а сейчас никто и не вспоминает!
16:01:43 13-08-2025
Михаил (15:58:42 13-08-2025) Про блокировку YouTube тоже вопили полгода, а сейчас никто и...
Ты за себя говори. Не надо за всех решать.
16:44:49 13-08-2025
Гость (16:01:43 13-08-2025) Ты за себя говори. Не надо за всех решать.... а вы бедняжка так и нашли элементарное решение этой пустяковой проблемы? что с вами не так?
16:04:59 13-08-2025
Михаил (15:58:42 13-08-2025) Про блокировку YouTube тоже вопили полгода, а сейчас никто и... Все, кому он нужен - все его смотрят.
17:42:24 13-08-2025
Гость (16:04:59 13-08-2025) Все, кому он нужен - все его смотрят.... Не все хотят танцы с бубнами около многочисленных устройств.
p.s. В моей семье пользуются многими устройствами и в последнюю очередь для доступа в Интернет мы будем использовать свои телефоны, тем более для youtube, какое видео там можно смотреть.
Телефон для любителей тиктока и одноклассников с ВК.
17:06:30 13-08-2025
Михаил (15:58:42 13-08-2025) Про блокировку YouTube тоже вопили полгода, а сейчас никто и... У всех нормальных людей работает, чего вопить...
21:54:39 13-08-2025
Гость (17:06:30 13-08-2025) У всех нормальных людей работает, чего вопить...... это не ваша заслуга, а чья-то недоработка
16:26:20 13-08-2025
Юзабилити (удобство использования) бы там улучшить.
Одно только удаление оповещений подключившихся новых людей утомляет.
Выделить одно - зажать - удалить чат - удалить чат у себя.
Список контактов большой, десятки уведомлений. Чистить их - тратить10 минут.
Нет группового выделения.
Это один момент из множества.
А так приживется, когда прижмет.
17:43:53 13-08-2025
Гость (16:26:20 13-08-2025) Юзабилити (удобство использования) бы там улучшить.Одно ... Не все мазихисты