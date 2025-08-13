Эксперты рассказали, что повысит популярность национального мессенджера Max.

По их мнению, люди пойдут в приложение не за государственными услугами

"Госуслуги" появятся в мессенджере Max в ближайшие недели. Интеграция почти завершена, о чем сообщил зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Закон о наличии в РФ и функционировании национального мессенджера вступил в силу еще в июне, однако только с 1 сентября предустановка Max на смартфоны станет обязательной.

Ничего нового здесь нет: это означает лишь то, что приложение может быть уже установлено на устройство, но решение об использовании остается за пользователем. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, требование о предустановке коснется только производителей мобильных устройств. Руководитель алтайского Центра информационной безопасности Павел Плетнев пояснил, как эта мера может повлиять на популярность мессенджера.

«Предустановка не будет влиять на популярность приложения. Это сработает, только если ряд коммуникаций, которые повседневно нужны, действительно будут вести только в нем. Чтобы получить там подтверждение о записи, например, в больницу или в МФЦ, – это обеспечит необходимость и желание им пользоваться», – считает Плетнев.

Другое дело, что те же iPhone попадают сейчас в Россию по параллельному импорту. Американская компания, которая ушла с российского рынка, вряд ли станет подчиняться требованиям закона. То же самое можно сказать и об аппаратах китайских производителей. Впрочем, если за предустановкой Max будут строго следить, российские поставщики найдут решение.

Если же говорить об интеграции "Госуслуг" в Max, то экспертам идея кажется довольно странной. Сервис и так доступен как в веб-версии, так и в виде мобильного приложения. Поэтому нет никакого смысла устанавливать Max только ради государственных услуг. Не стоит ждать, что после появления сервиса все бросятся скачивать национальный мессенджер, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Популярность российского национального мессенджера повысит присутствие в нем государственных чиновников. Следом за ними придут журналисты, потом придут бизнесмены. Это однозначно повысит его репутацию. "Госуслуги" – это просто добавочная история, добавочные уникальные товарные предложения. Я не думаю, что прямо сразу это скажется на самом мессенджере. Сначала нужно понять, каким образом государство туда переведет весь наш чиновничий аппарат», – сказал Клименко.

Сам национальный мессенджер по функционалу приближается к Telegram – там даже появились каналы, суммарная аудитория которых уже достигла миллиона. Правда, сейчас свой канал может создать не каждый пользователь – функция находится на этапе тестирования. По неофициальной информации, возможность откроется для всех в сентябре. Статистика Max пока не впечатляет, однако сравнивать ее с тем же Telegram сейчас было бы совсем некорректно.