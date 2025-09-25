Эксперты расскажут барнаульским бизнесменам, как изменился закон о персональных данных
Специалисты компании Cortel на понятном языке разберут нюансы законодательства и дадут готовые шаблоны работы для бизнеса и представителей госструктур
В 2025 году в России ужесточили штрафы и ответственность за утечку и некорректную обработку персональных данных (ПДн). Чтобы помочь компаниям из реального сектора – от малого и среднего бизнеса до государственных структур – разобраться в изменениях, компания Cortel* проведет офлайн-встречу в Барнауле в рамках Алтайского ИТ-форума.
О чем там расскажут?
Спикеры расскажут, что изменилось в законодательстве, как теперь считать утечки и уведомлять Роскомнадзор (РКН), как пройти проверку и снизить санкции.
Участники узнают:
- какие изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ вступили в силу с 30 мая 2025 года и какие риски создают для CISO, DPO* и юристов;
- за что теперь могут оштрафовать – утечки данных, несвоевременное уведомление, нарушения при обработке, даже если вы выступаете обработчиком;
- как правильно подавать уведомления в Роскомнадзор, кому и в какие сроки отчитываться;
- что считать "инцидентом" и "утечкой", как документировать события и применять сроки 24 и 72 часа;
- как выглядит запрос и проверка РКН, как действовать при внезапной проверке, какие документы и лог-записи просят;
- трансграничная передача ПДн – когда разрешена и какие меры необходимо соблюдать;
- реальные кейсы и ошибки, за которые уже штрафуют, а также алгоритмы минимизации ущерба при инцидентах;
- а также получат ответы на свои вопросы в формате живого общения.
Программа встречи:
- 13:00-13:30 – Регистрация.
- 13:30-13:40 – Открытие, цели и рамки встречи.
- 13:40-14:30 – Вопрос-ответ: разбор актуальных требований и практики.
- 14:30-16:00 – Доклады и живой разбор кейсов: ошибки, уведомления, проверки, трансграничная передача, план действий.
- 16:00 – Завершение и нетворкинг.
Кому будет полезно?
Встреча ориентирована на:
- CISO и руководителей ИБ, DPO, ответственных за ПДн, ИТ-директоров и CIO*;
- юристов и комплаенс-офицеров, руководителей подразделений, владельцев систем с ПДн;
- всех, кто работает с персональными данными (особенно компании из медицины, образования, ретейла, e-commerce*, финансового сектора, промышленности и органов власти).
Что получат участники?
Слушатели получат:
- понимание всех изменений 2025 года и пошаговый чек-лист действий;
- шаблоны уведомлений в Роскомнадзор и внутреннего оформления инцидентов;
- советы по подготовке к проверкам – какие документы держать наготове, как выстроить логи и доказательную базу;
- рекомендации по трансграничной передаче данных и выбору правовых оснований.
Спикером будет сертифицированный аудитор ЦБ РФ, эксперт по защите ПДн, государственным информационным системам и критической информационной инфраструктуре, Data Protection Officer* и CISO компании Cortel Вероника Нечаева. Она работала в органах власти, аттестации и лицензировании, участвовала в создании и сопровождении систем защиты ПДн и государственных информационных систем в крупных проектах: "Система 112", Минцифры, Министерство здравоохранения Алтайского края и других.
Мероприятие нужно посетить, потому что это концентрат актуальных требований и практических шагов 2025 года.
Когда и где пройдет встреча?
Мероприятие пройдет в рамках Алтайского ИТ-форума при поддержке Министерства цифрового развития 9 октября 2025 года в Барнауле (пр. Ленина, 61) в главном корпусе Алтайского государственного университета, аудитория 519М с 13:00 до 16:00.
Участие бесплатное, регистрация обязательна. Количество мест ограничено. После регистрации вы получите подтверждение и напоминание.
с середины двухтысячных, при каждой покупке, продаваны, ненавязчиво, подкладывали людям. для заполнения, анкеты с персональными данными.
этих анкет гуляет тьма.
а сколько люди паспортов и инн ср снилсами друг другу переслали.
и все бы ничего, если бы ростовщики, выпучив глаза, не бежали за безосом, мечтая жить в мультиках любовь смерть и роботы, где полукиборги с интеллектами все что-то там верифицируют и синхронизируют.
не должно быть так что сидя с этой проклятой лопатой и нажимая на эран, можно все оформить.
12:57:33 25-09-2025
Банки не соблюдают закон о защите персональных. В ВТБ сотрудник сканировал паспорт, потребовал телефон,адрес электронной почты,почтовый индекс,СНИЛС, ИНН, сфотографировали. И это, чтобы оформить депозит. Они будут крутить мои деньги и заодно собрали обо мне всю информацию. Не будет данных, не будет депозита.