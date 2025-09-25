Эксперты расскажут барнаульским бизнесменам, как изменился закон о персональных данных

Специалисты компании Cortel на понятном языке разберут нюансы законодательства и дадут готовые шаблоны работы для бизнеса и представителей госструктур

Защита персональных данных / Фото: rawpixel.com / ru.freepik.com

В 2025 году в России ужесточили штрафы и ответственность за утечку и некорректную обработку персональных данных (ПДн). Чтобы помочь компаниям из реального сектора – от малого и среднего бизнеса до государственных структур – разобраться в изменениях, компания Cortel* проведет офлайн-встречу в Барнауле в рамках Алтайского ИТ-форума.

О чем там расскажут?

Спикеры расскажут, что изменилось в законодательстве, как теперь считать утечки и уведомлять Роскомнадзор (РКН), как пройти проверку и снизить санкции.

Участники узнают:

какие изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ вступили в силу с 30 мая 2025 года и какие риски создают для CISO, DPO* и юристов;

за что теперь могут оштрафовать – утечки данных, несвоевременное уведомление, нарушения при обработке, даже если вы выступаете обработчиком;

как правильно подавать уведомления в Роскомнадзор, кому и в какие сроки отчитываться;

что считать "инцидентом" и "утечкой", как документировать события и применять сроки 24 и 72 часа;

как выглядит запрос и проверка РКН, как действовать при внезапной проверке, какие документы и лог-записи просят;

трансграничная передача ПДн – когда разрешена и какие меры необходимо соблюдать;

реальные кейсы и ошибки, за которые уже штрафуют, а также алгоритмы минимизации ущерба при инцидентах;

а также получат ответы на свои вопросы в формате живого общения.

Программа встречи:

13:00-13:30 – Регистрация.

13:30-13:40 – Открытие, цели и рамки встречи.

13:40-14:30 – Вопрос-ответ: разбор актуальных требований и практики.

14:30-16:00 – Доклады и живой разбор кейсов: ошибки, уведомления, проверки, трансграничная передача, план действий.

16:00 – Завершение и нетворкинг.

Кому будет полезно?

Встреча ориентирована на:

CISO и руководителей ИБ, DPO, ответственных за ПДн, ИТ-директоров и CIO*;

юристов и комплаенс-офицеров, руководителей подразделений, владельцев систем с ПДн;

всех, кто работает с персональными данными (особенно компании из медицины, образования, ретейла, e-commerce*, финансового сектора, промышленности и органов власти).

Что получат участники?

Слушатели получат:

понимание всех изменений 2025 года и пошаговый чек-лист действий;

шаблоны уведомлений в Роскомнадзор и внутреннего оформления инцидентов;

советы по подготовке к проверкам – какие документы держать наготове, как выстроить логи и доказательную базу;

рекомендации по трансграничной передаче данных и выбору правовых оснований.

Спикером будет сертифицированный аудитор ЦБ РФ, эксперт по защите ПДн, государственным информационным системам и критической информационной инфраструктуре, Data Protection Officer* и CISO компании Cortel Вероника Нечаева. Она работала в органах власти, аттестации и лицензировании, участвовала в создании и сопровождении систем защиты ПДн и государственных информационных систем в крупных проектах: "Система 112", Минцифры, Министерство здравоохранения Алтайского края и других.

Мероприятие нужно посетить, потому что это концентрат актуальных требований и практических шагов 2025 года.

Когда и где пройдет встреча?

Мероприятие пройдет в рамках Алтайского ИТ-форума при поддержке Министерства цифрового развития 9 октября 2025 года в Барнауле (пр. Ленина, 61) в главном корпусе Алтайского государственного университета, аудитория 519М с 13:00 до 16:00.

Участие бесплатное, регистрация обязательна. Количество мест ограничено. После регистрации вы получите подтверждение и напоминание.

*Cortel ("Кортэл"); CISO ("СиАйЭсО"); DPO ("ДиПиО"); CIO ("СиАйО"); e-commerce ("е-комерс"); Data Protection Officer ("Дата Протекшн Офицер")

