Эксперты расскажут барнаульским бизнесменам, как изменился закон о персональных данных

Специалисты компании Cortel на понятном языке разберут нюансы законодательства и дадут готовые шаблоны работы для бизнеса и представителей госструктур

25 сентября 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7nY9E

Защита персональных данных / Фото: rawpixel.com / ru.freepik.com
Защита персональных данных / Фото: rawpixel.com / ru.freepik.com

В 2025 году в России ужесточили штрафы и ответственность за утечку и некорректную обработку персональных данных (ПДн). Чтобы помочь компаниям из реального сектора – от малого и среднего бизнеса до государственных структур – разобраться в изменениях, компания Cortel* проведет офлайн-встречу в Барнауле в рамках Алтайского ИТ-форума.

О чем там расскажут?

Спикеры расскажут, что изменилось в законодательстве, как теперь считать утечки и уведомлять Роскомнадзор (РКН), как пройти проверку и снизить санкции.

Участники узнают:

  • какие изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ вступили в силу с 30 мая 2025 года и какие риски создают для CISO, DPO* и юристов;
  • за что теперь могут оштрафовать – утечки данных, несвоевременное уведомление, нарушения при обработке, даже если вы выступаете обработчиком;
  • как правильно подавать уведомления в Роскомнадзор, кому и в какие сроки отчитываться;
  • что считать "инцидентом" и "утечкой", как документировать события и применять сроки 24 и 72 часа;
  • как выглядит запрос и проверка РКН, как действовать при внезапной проверке, какие документы и лог-записи просят;
  • трансграничная передача ПДн – когда разрешена и какие меры необходимо соблюдать;
  • реальные кейсы и ошибки, за которые уже штрафуют, а также алгоритмы минимизации ущерба при инцидентах;
  • а также получат ответы на свои вопросы в формате живого общения.

Программа встречи:

  • 13:00-13:30 – Регистрация.
  • 13:30-13:40 – Открытие, цели и рамки встречи.
  • 13:40-14:30 – Вопрос-ответ: разбор актуальных требований и практики.
  • 14:30-16:00 – Доклады и живой разбор кейсов: ошибки, уведомления, проверки, трансграничная передача, план действий.
  • 16:00 – Завершение и нетворкинг.

Кому будет полезно?

Встреча ориентирована на:

  • CISO и руководителей ИБ, DPO, ответственных за ПДн, ИТ-директоров и CIO*;
  • юристов и комплаенс-офицеров, руководителей подразделений, владельцев систем с ПДн;
  • всех, кто работает с персональными данными (особенно компании из медицины, образования, ретейла, e-commerce*, финансового сектора, промышленности и органов власти).

Что получат участники?

Слушатели получат:

  • понимание всех изменений 2025 года и пошаговый чек-лист действий;
  • шаблоны уведомлений в Роскомнадзор и внутреннего оформления инцидентов;
  • советы по подготовке к проверкам – какие документы держать наготове, как выстроить логи и доказательную базу;
  • рекомендации по трансграничной передаче данных и выбору правовых оснований.

Спикером будет сертифицированный аудитор ЦБ РФ, эксперт по защите ПДн, государственным информационным системам и критической информационной инфраструктуре, Data Protection Officer* и CISO компании Cortel Вероника Нечаева. Она работала в органах власти, аттестации и лицензировании, участвовала в создании и сопровождении систем защиты ПДн и государственных информационных систем в крупных проектах: "Система 112", Минцифры, Министерство здравоохранения Алтайского края и других.

Мероприятие нужно посетить, потому что это концентрат актуальных требований и практических шагов 2025 года.

Когда и где пройдет встреча?

Мероприятие пройдет в рамках Алтайского ИТ-форума при поддержке Министерства цифрового развития 9 октября 2025 года в Барнауле (пр. Ленина, 61) в главном корпусе Алтайского государственного университета, аудитория 519М с 13:00 до 16:00.

Участие бесплатное, регистрация обязательна. Количество мест ограничено. После регистрации вы получите подтверждение и напоминание.

*Cortel ("Кортэл"); CISO ("СиАйЭсО"); DPO ("ДиПиО"); CIO ("СиАйО"); e-commerce ("е-комерс"); Data Protection Officer ("Дата Протекшн Офицер")

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:17:44 25-09-2025

с середины двухтысячных, при каждой покупке, продаваны, ненавязчиво, подкладывали людям. для заполнения, анкеты с персональными данными.
этих анкет гуляет тьма.
а сколько люди паспортов и инн ср снилсами друг другу переслали.
и все бы ничего, если бы ростовщики, выпучив глаза, не бежали за безосом, мечтая жить в мультиках любовь смерть и роботы, где полукиборги с интеллектами все что-то там верифицируют и синхронизируют.
не должно быть так что сидя с этой проклятой лопатой и нажимая на эран, можно все оформить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:33 25-09-2025

Банки не соблюдают закон о защите персональных. В ВТБ сотрудник сканировал паспорт, потребовал телефон,адрес электронной почты,почтовый индекс,СНИЛС, ИНН, сфотографировали. И это, чтобы оформить депозит. Они будут крутить мои деньги и заодно собрали обо мне всю информацию. Не будет данных, не будет депозита.

  1 Нравится
Ответить
