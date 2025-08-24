Еще один дождливый день с грозами и градом ожидается в Алтайском крае 24 августа

Порывы ветра слегка ослабнут — до 16 м/с

24 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Дожди продолжатся в Алтайском крае днем 24 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, дневная температура составит от +20 до +25 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах – усиление дождей. Не исключено, что пройдет град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле тем временем ожидается от +21 до +23 градусов. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Напомним, что дожди продолжат идти и в ночь на 25 августа. Температура составит +9 до +14 градусов. В отдельных районах кратковременные осадки, грозы. Порывы ветра до 14 м/с.