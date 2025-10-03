"Если бы они не кричали, я бы их не душил". В Беларуси спустя почти 30 лет поймали маньяка

Его жертвами становились случайные прохожие в возрасте от 12 до 20 лет

03 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Фотографии маньяка / Источник: Baza

В Белоруссии спустя почти три десятилетия задержан серийный убийца, на счету которого, по данным следствия, не меньше восьми жертв. Осенью 2025 года силовики арестовали 53-летнего фрезеровщика из Могилева, которого разыскивали с конца 90-х годов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, в период с 1996 по 1999 год мужчина нападал на девушек в возрасте от 12 до 20 лет. Его жертвами становились случайные прохожие, чаще всего он подстерегал их в подъездах и лифтах. Преступления совершались в Могилеве, Витебске, Орше и Жодино. В общей сложности известно о восьми убийствах и двух покушениях, сопряженных с изнасилованиями. Правоохранители предполагают, что этот список далеко не полный.

Поисками преступника занимались почти 30 лет. За это время проверили около 100 тысяч человек, однако выйти на след удалось лишь сейчас. После задержания мужчина признался в содеянном.

На допросе он цинично заявил: «Если бы они не кричали, я бы их не душил. Но они кричали».

Сейчас МВД Белоруссии продолжает работу по установлению всех возможных жертв и просит граждан сообщать любую информацию о его преступлениях.