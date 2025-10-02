"Если собака в кармане?" Директор барнаульского зоопарка оценил новые инициативы Госдумы
В частности, планируется полный запрет на посещение с собаками магазинов, аптек и других учреждений
02 октября 2025, 12:00, ИА Амител
В Госдуме активно обсуждается пакет законопроектов, направленных на урегулирование вопросов, связанных с содержанием и выгулом домашних животных. Среди инициатив – полный запрет на посещение с собаками магазинов, аптек, образовательных и медицинских учреждений, а также объектов культуры. Исключение составят собаки-поводыри.
Директор зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев отметил в беседе с "Атмосферой", что предложения могут быть очень разными и не всегда однозначными. В этом вопросе, отметил он, надо смотреть на породу и на то, как собака себя ведет.
«Если у меня собака сидит в кармане и только носик торчит, я не вижу в этом ничего плохого. А если человек приходит с огромной собакой, которая слюни пускает и всем мешает, то, конечно, с такой собакой нельзя. Понятно, что с тигром или львом в магазин не пустят, и с ядовитыми змеями тоже. Просто нужно понимать, где место для людей, а где место для животных», – подчеркнул Писарев.
Также в Госдуме рассмотрят вопросы содержания животных в многоквартирных домах. Планируется запретить загрязнение мест общего пользования, детских и спортивных площадок. Предусмотрено значительное увеличение штрафов – до 50 тысяч рублей.
«Моя жена, например, всегда носит с собой пакетики и убирает за нашей собакой. Мы не загрязняем окружающую среду. И это должно стать нормой для всех! Если собака нагадила, будьте добры, уберите за ней. Это же не сложно! Это просто должно быть в воспитании каждого человека», – указал Писарев.
12:19:59 02-10-2025
В 2000-х жена притащила пикинесса. Мне приходилось с ним гулять. Как то зашел с ним на уличный рынок, а он взял да пометил мешки на асфальте. После этого никогда с ним в магазин и на рынок не заходил.
12:27:05 02-10-2025
"Если у меня собака сидит в кармане и только носик торчит, я не вижу в этом ничего плохого." -Увидишь, когда в кармане станет тепло и влажно и появится тонкий аромат.
12:37:32 02-10-2025
Гость (12:27:05 02-10-2025) "Если у меня собака сидит в кармане и только носик торчит, я... Есть ролик, как юная Собчак рассказывает о произошедшем в самолете по пути в Италию. Ростропович вёз пёсика.
12:29:01 02-10-2025
Про уборку за собаками правильно говорит. И я часто вижу что убирают в моем районе. А воспитание штука сложная, тем более выгуливают люди взрослые чаще всего. Большинство поймут только когда штрафы будут за неуборку за собакой. Но кто этим заниматься будет
13:08:42 02-10-2025
"Просто нужно понимать, где место для людей, а где место для животных"
Так в этом то и вся проблема. Если бы хозяева животных в массе своей это понимали, то и подобных инициатив бы не возникало. Но как видим этого нет.
13:44:05 02-10-2025
Пакетик целлофановый? Большая польза от такой чистоты. Хорошо тлеть будет на свалке. Один из
13:52:16 02-10-2025
Я очень люблю собак. Но чтобы тащить их в магазин, на рынок или, еще лучше, в аптеку?! 😳 Для чего?!
18:17:27 02-10-2025
в большом продуктовом магазе на 80 гвардейской тетка ходит с собакой и собака регулярно метит стойки, продукты, причем аккурат в коробку с конфетами попадает или на хлеб. Милашка, да?