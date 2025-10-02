"Если собака в кармане?" Директор барнаульского зоопарка оценил новые инициативы Госдумы

В частности, планируется полный запрет на посещение с собаками магазинов, аптек и других учреждений

Сергей Писарев с тигренком / Фото: amic.ru

В Госдуме активно обсуждается пакет законопроектов, направленных на урегулирование вопросов, связанных с содержанием и выгулом домашних животных. Среди инициатив – полный запрет на посещение с собаками магазинов, аптек, образовательных и медицинских учреждений, а также объектов культуры. Исключение составят собаки-поводыри.

Директор зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев отметил в беседе с "Атмосферой", что предложения могут быть очень разными и не всегда однозначными. В этом вопросе, отметил он, надо смотреть на породу и на то, как собака себя ведет.

«Если у меня собака сидит в кармане и только носик торчит, я не вижу в этом ничего плохого. А если человек приходит с огромной собакой, которая слюни пускает и всем мешает, то, конечно, с такой собакой нельзя. Понятно, что с тигром или львом в магазин не пустят, и с ядовитыми змеями тоже. Просто нужно понимать, где место для людей, а где место для животных», – подчеркнул Писарев.

Также в Госдуме рассмотрят вопросы содержания животных в многоквартирных домах. Планируется запретить загрязнение мест общего пользования, детских и спортивных площадок. Предусмотрено значительное увеличение штрафов – до 50 тысяч рублей.