С января 2025 года он находится в стабильно тяжелом состоянии

01 сентября 2025, 13:28, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме с января 2025 года. Однако госпитализировали артиста еще в декабре 2024-го: тогда он перенес сердечный приступ, из-за которого до сих пор находится без сознания. За его жизнь по-прежнему борются медики.

Все, что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна на данный момент, – в материале amic.ru.

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна на 1 сентября 2025 года?

Пока никаких новостей об изменениях в состоянии режиссера нет. По последним данным, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое – эта информация остается актуальной еще с января 2025 года.

Есть ли улучшения в состоянии Тиграна Кеосаяна?

Официальных новостей о каких-либо улучшениях здоровья режиссера нет. Как ранее писали СМИ, Кеосаян перешел в состояние минимального сознания. Он якобы начал подавать первые осознанные реакции на свет и звука: моргать, двигать глазами и пытаться поднять руки. При этом информационные агентства ссылались на неназванные источники, якобы близкие к лечащей команде телеведущего.

Но достоверность этих данных не подтвердил никто. Новые сведения о состоянии Кеосаяна обычно публикует его жена – главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Что о состоянии телеведущего говорит Маргарита Симоньян?

Журналистка активно общается со своими подписчиками в социальных сетях. Там же она часто отвечает на вопросы о здоровье супруга. В одном из последних постов главред RT коснулась темы возможных улучшений, о которых источники часто пишут в последние месяцы. Симоньян опровергла эту информацию и заявила, что все новости о состоянии мужа публикует только она. Если же таковых нет, то сказать ей нечего.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила Симоньян в своем Telegram-канале.

Из-за чего режиссер впал в кому?

О том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом его госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее режиссер перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Именно проблемы с сердцем привели его к клинической смерти и последующей коме.