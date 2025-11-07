Дача, квартиры и бизнес. Стало известно, как будет разделено имущество семьи Усольцевых
Спустя месяц безуспешных поисков семьи Усольцевых в красноярской тайге на первый план выходит вопрос о судьбе их имущества. Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru раскрыл детали предстоящей процедуры наследования.
Имущество Усольцевых свидетельствует о скромном благосостоянии, а не о роскошной жизни. В их активах: дача в поселке Тартат, квартира в пятиэтажке в Сосновоборске, жилье в Железногорске, Lexus Ирины Усольцевой и Skoda, оставленная в Кутурчине.
Сергей Усольцев владел 50% акций завода порошковых красок "Поливест-Железногорск". Несмотря на выручку в 94,5 млн рублей в 2023 году, чистая прибыль предприятия составила лишь 78 тысяч рублей.
Наследники и их доли
По словам юриста Александра Хаминского, завещание у Сергея Усольцева, скорее всего, отсутствует.
«Претендентами на имущество являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Дети Сергея Усольцева от предыдущих браков, включая сына в США, будут претендовать на свои доли», – пояснил Хаминский.
Пасынок Усольцева, Данил Баталов, также может претендовать на наследство через право представления своей матери Ирины. Таким образом, имущество будет разделено между пятью наследниками в равных долях.
Сроки вступления в наследство
Процесс наследования займет значительное время.
«Для признания Усольцевых умершими должен пройти срок в шесть месяцев с момента их пропажи», – уточнил Хаминский.
После этого наследники смогут подать заявление об открытии наследственного дела.
По оценкам юриста, при условии соблюдения всех процедур наследники смогут вступить в права наследования не ранее октября следующего года. До этого времени все имущество семьи будет находиться в ожидании своих новых владельцев.
