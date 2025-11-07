Дача, квартиры и бизнес. Стало известно, как будет разделено имущество семьи Усольцевых

Для признания Усольцевых умершими должно пройти шесть месяцев с момента их пропажи

07 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Спустя месяц безуспешных поисков семьи Усольцевых в красноярской тайге на первый план выходит вопрос о судьбе их имущества. Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru раскрыл детали предстоящей процедуры наследования.

Имущество Усольцевых свидетельствует о скромном благосостоянии, а не о роскошной жизни. В их активах: дача в поселке Тартат, квартира в пятиэтажке в Сосновоборске, жилье в Железногорске, Lexus Ирины Усольцевой и Skoda, оставленная в Кутурчине.

Сергей Усольцев владел 50% акций завода порошковых красок "Поливест-Железногорск". Несмотря на выручку в 94,5 млн рублей в 2023 году, чистая прибыль предприятия составила лишь 78 тысяч рублей.

Наследники и их доли

По словам юриста Александра Хаминского, завещание у Сергея Усольцева, скорее всего, отсутствует.

«Претендентами на имущество являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Дети Сергея Усольцева от предыдущих браков, включая сына в США, будут претендовать на свои доли», – пояснил Хаминский.

Пасынок Усольцева, Данил Баталов, также может претендовать на наследство через право представления своей матери Ирины. Таким образом, имущество будет разделено между пятью наследниками в равных долях.

Сроки вступления в наследство

Процесс наследования займет значительное время.

«Для признания Усольцевых умершими должен пройти срок в шесть месяцев с момента их пропажи», – уточнил Хаминский.

После этого наследники смогут подать заявление об открытии наследственного дела.

По оценкам юриста, при условии соблюдения всех процедур наследники смогут вступить в права наследования не ранее октября следующего года. До этого времени все имущество семьи будет находиться в ожидании своих новых владельцев.