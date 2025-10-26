Как сообщил начальник Генштаба Герасимов, она способна обходить противоракетную оборону

26 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты "Буревестник" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране завершили испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Об этом стало известно в ходе совещания российского лидера с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, сообщает kremlin.ru.

Как отметил Путин, ракета "Буревестник" – это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире. Со слов главы РФ, ключевые задачи по испытаниям ракеты уже достигнуты.

Герасимов в докладе Путину заявил, что 21 октября "Буревестник" преодолел 14 тысяч километров и показал возможности обхода систем ПРО, но это еще не предел.

Президент РФ подчеркнул, что перед установкой ракеты на боевое дежурство предстоит большая работа. Он поручил подготовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в Вооруженных силах России.

Ранее на пресс-конференции в Душанбе Владимир Путин заявил, что российская сторона работает над созданием нового оружия. Тогда китайское издание Sohu предположило, что это стратегическая ракета "Буревестник". По его мнению, эта крылатая ракета с ядерной энергоустановкой способна нарушить стратегический баланс в мире.

"Буревестник" – это межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной силовой установкой. Точные ее характеристики засекречены. По данным "Независимой газеты", длина ракеты на старте – 12 м, в полете – 9 м, корпус во фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5. Предполагается, что дальность ее полета неограниченная, скорость – 850–1300 км/ч, а высота – 25–100 метров. Подробнее – в материале amic.ru.