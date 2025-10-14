НОВОСТИПолитика

"Летучий Чернобыль". Что представляет собой ракета "Буревестник", о которой сообщил Путин

Характеристики ракеты строго засекречены, однако некоторые данные просочились в прессу

14 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты "Буревестник" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Новым оружием России, о котором упоминал президент РФ, по всей видимости, является стратегическая ракета "Буревестник", предположило китайское издание Sohu. По его мнению, эта крылатая ракета с ядерной энергоустановкой способна нарушить стратегический баланс в мире.

На пресс-конференции в Душанбе Владимир Путин заявил, что российская сторона работает над созданием нового оружия, о котором скоро будет объявлено.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания», – сказал российский лидер.

Многие наблюдатели сразу предположили, что речь идет именно о "Буревестнике". Подробности об этой ракете – в материале amic.ru.

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Sohu: российский "Буревестник" способен изменить глобальный стратегический баланс

Особо подчеркивается, что ракета может стать тем самым новым видом вооружения, о котором ранее заявлял президент России Владимир Путин
Что представляет собой ракета "Буревестник"?

Это межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной силовой установкой. Точные ее характеристики засекречены. Впрочем, известно, что длина ракеты на старте – 12 м, в полете – 9 м, корпус во фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5 м, писала "Независимая газета". Название "Буревестник" (кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall) было выбрано в ходе открытого голосования на сайте Минобороны РФ. Впервые о ней, как и о других видах нового оружия, президент Путин объявил 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Чем опасна для противника новая ракета?

"Буревестник" способен обходить практически любые нынешние системы ПВО, лететь до цели со скоростью, не оставляющей неприятелю время на раздумье. Снаряд "может практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям", заявлял в 2020 году изданию The Sunday Telegraph руководитель военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. В июле 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить создание "летучего Чернобыля" и "системы Судного дня".

Каковы скорость, дальность и высота полета "Буревестника"?

Предполагается, что дальность полета ракеты неограниченная, скорость – 850–1300 км/ч, высота – 25–100 метров.

Почему западные страны опасаются этого оружия?

В силу способности новой ракеты обходить даже самые продвинутые системы ПВО, возможности лететь на малой высоте и высокой степени маневренности. Это оружие превосходит по мощности прогремевший на весь мир "Орешник". Ракета может поразить цель в любой точке земного шара. Более того, зафиксировать "Буревестник" можно только в момент старта исключительно со спутника.

Когда ракету "Буревестник" могут принять на вооружение?

Точная дата принятия на вооружение пока неизвестна, однако ряд наблюдателей полагают, что произойдет это в 2027 году.

Владимир Путин Россия оружие

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:19:52 14-10-2025

Ну это же типа вдруг напугаются, применять же не будут, тем более по Украине. А если не поверят, то тогда просто поговорили

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:49 14-10-2025

Гость (12:19:52 14-10-2025) Ну это же типа вдруг напугаются, применять же не будут, тем ...
оружие сдерживания -слышали про такое?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:24:08 14-10-2025

Покажите как работает.
Слова - пустое.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петя

12:31:09 14-10-2025

Все данные в википедии

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:29 14-10-2025

Вообще-то, разработкой и даже испытанием ракет и самолётов с ядерными двигателями занимались ещё в 60-е годы прошлого века СССР и США. Разработки были признаны крайне опасными для экологии и поэтому прекращены обеими странами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:08 14-10-2025

Гость (12:47:29 14-10-2025) Вообще-то, разработкой и даже испытанием ракет и самолётов с... Какая экология. Раздельного сбора мусора так и нет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:07 14-10-2025

Нет смысла рассуждать про экологию, так как по плану в эпицентре экологии не будет тысячелетиями.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:41 14-10-2025

Оружие должна держать рука воина, а не трясущаяся лапка труса...

  -2 Нравится
Ответить
