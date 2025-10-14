"Летучий Чернобыль". Что представляет собой ракета "Буревестник", о которой сообщил Путин
Характеристики ракеты строго засекречены, однако некоторые данные просочились в прессу
14 октября 2025, 12:15, ИА Амител
Новым оружием России, о котором упоминал президент РФ, по всей видимости, является стратегическая ракета "Буревестник", предположило китайское издание Sohu. По его мнению, эта крылатая ракета с ядерной энергоустановкой способна нарушить стратегический баланс в мире.
На пресс-конференции в Душанбе Владимир Путин заявил, что российская сторона работает над созданием нового оружия, о котором скоро будет объявлено.
«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания», – сказал российский лидер.
Многие наблюдатели сразу предположили, что речь идет именно о "Буревестнике". Подробности об этой ракете – в материале amic.ru.
Что представляет собой ракета "Буревестник"?
Это межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной силовой установкой. Точные ее характеристики засекречены. Впрочем, известно, что длина ракеты на старте – 12 м, в полете – 9 м, корпус во фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5 м, писала "Независимая газета". Название "Буревестник" (кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall) было выбрано в ходе открытого голосования на сайте Минобороны РФ. Впервые о ней, как и о других видах нового оружия, президент Путин объявил 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.
Чем опасна для противника новая ракета?
"Буревестник" способен обходить практически любые нынешние системы ПВО, лететь до цели со скоростью, не оставляющей неприятелю время на раздумье. Снаряд "может практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям", заявлял в 2020 году изданию The Sunday Telegraph руководитель военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. В июле 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить создание "летучего Чернобыля" и "системы Судного дня".
Каковы скорость, дальность и высота полета "Буревестника"?
Предполагается, что дальность полета ракеты неограниченная, скорость – 850–1300 км/ч, высота – 25–100 метров.
Почему западные страны опасаются этого оружия?
В силу способности новой ракеты обходить даже самые продвинутые системы ПВО, возможности лететь на малой высоте и высокой степени маневренности. Это оружие превосходит по мощности прогремевший на весь мир "Орешник". Ракета может поразить цель в любой точке земного шара. Более того, зафиксировать "Буревестник" можно только в момент старта исключительно со спутника.
Когда ракету "Буревестник" могут принять на вооружение?
Точная дата принятия на вооружение пока неизвестна, однако ряд наблюдателей полагают, что произойдет это в 2027 году.
12:19:52 14-10-2025
Ну это же типа вдруг напугаются, применять же не будут, тем более по Украине. А если не поверят, то тогда просто поговорили
17:07:49 14-10-2025
Гость (12:19:52 14-10-2025) Ну это же типа вдруг напугаются, применять же не будут, тем ...
оружие сдерживания -слышали про такое?
12:24:08 14-10-2025
Покажите как работает.
Слова - пустое.
12:31:09 14-10-2025
Все данные в википедии
12:47:29 14-10-2025
Вообще-то, разработкой и даже испытанием ракет и самолётов с ядерными двигателями занимались ещё в 60-е годы прошлого века СССР и США. Разработки были признаны крайне опасными для экологии и поэтому прекращены обеими странами.
13:15:08 14-10-2025
Гость (12:47:29 14-10-2025) Вообще-то, разработкой и даже испытанием ракет и самолётов с... Какая экология. Раздельного сбора мусора так и нет
14:07:07 14-10-2025
Нет смысла рассуждать про экологию, так как по плану в эпицентре экологии не будет тысячелетиями.
14:27:41 14-10-2025
Оружие должна держать рука воина, а не трясущаяся лапка труса...