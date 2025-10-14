Характеристики ракеты строго засекречены, однако некоторые данные просочились в прессу

14 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Запуск крылатой ракеты "Буревестник" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Новым оружием России, о котором упоминал президент РФ, по всей видимости, является стратегическая ракета "Буревестник", предположило китайское издание Sohu. По его мнению, эта крылатая ракета с ядерной энергоустановкой способна нарушить стратегический баланс в мире.

На пресс-конференции в Душанбе Владимир Путин заявил, что российская сторона работает над созданием нового оружия, о котором скоро будет объявлено.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания», – сказал российский лидер.

Многие наблюдатели сразу предположили, что речь идет именно о "Буревестнике". Подробности об этой ракете – в материале amic.ru.

Что представляет собой ракета "Буревестник"?

Это межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной силовой установкой. Точные ее характеристики засекречены. Впрочем, известно, что длина ракеты на старте – 12 м, в полете – 9 м, корпус во фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5 м, писала "Независимая газета". Название "Буревестник" (кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall) было выбрано в ходе открытого голосования на сайте Минобороны РФ. Впервые о ней, как и о других видах нового оружия, президент Путин объявил 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Чем опасна для противника новая ракета?

"Буревестник" способен обходить практически любые нынешние системы ПВО, лететь до цели со скоростью, не оставляющей неприятелю время на раздумье. Снаряд "может практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям", заявлял в 2020 году изданию The Sunday Telegraph руководитель военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. В июле 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить создание "летучего Чернобыля" и "системы Судного дня".

Каковы скорость, дальность и высота полета "Буревестника"?

Предполагается, что дальность полета ракеты неограниченная, скорость – 850–1300 км/ч, высота – 25–100 метров.

Почему западные страны опасаются этого оружия?

В силу способности новой ракеты обходить даже самые продвинутые системы ПВО, возможности лететь на малой высоте и высокой степени маневренности. Это оружие превосходит по мощности прогремевший на весь мир "Орешник". Ракета может поразить цель в любой точке земного шара. Более того, зафиксировать "Буревестник" можно только в момент старта исключительно со спутника.

Когда ракету "Буревестник" могут принять на вооружение?

Точная дата принятия на вооружение пока неизвестна, однако ряд наблюдателей полагают, что произойдет это в 2027 году.