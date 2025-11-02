"Это не современная архитектура". Большой магазин построят в Барнауле рядом с ТРЦ "Арена"

Проект согласовали на градсовете

02 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Магазин на пересечении улиц Просторной и Придорожной

Магазин хотят построить в Барнауле рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про". Проект рассматривали уже во второй раз. Инвестор в будущем готов освоить большой участок земли в данной части краевой столицы, и нынешний объект – только начало. Проектом занималась "Мастерская Золотова".

Что известно о проекте?

Магазин хотят возвести на участке 7473 кв. м, площадь здания – 1491 кв. м. Рядом – всего в нескольких сотнях метров – находится Павловский тракт. Соответственно, проект предусматривает все транспортные и пешеходные связи с одной из главных магистралей Барнаула. Рядом с будущим комплексом сделают парковку на 42 автомобиля.

Архитектор Владимир Золотов сообщил, что из-за коттеджей по соседству участок отделят с помощью газона, елей и кустарников.

Новое здание будет похоже на общественный объект, который расположен рядом. В качестве цветовой гаммы выбраны светлые оттенки, в отделке будут использованы композитные материалы. Подразумевается вечерняя подсветка. В проекте также было запланировано размещение дополнительной парковки в створе улицы Просторной, но от нее отказались из-за чрезмерной загруженности улицы.

Что сказали эксперты?

В целом эксперты благосклонно отнеслись к проекту. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко посоветовал проектировщикам создать условия для хорошей жизни жителям соседних строящихся домов. В частности, "спрятать" хозяйственные дворы "Лемана Про".

А вот архитектору Петру Анисифорову не очень понравилась концепция здания. По его мнению, строение создано в стиле советского монументального зодчества.

«Это не современная архитектура», – уверен Петр Анисифоров.

Отчасти с уважаемым специалистом согласился его коллега Сергей Боженко, который стал замечать, что все проекты Владимира Золотова очень похожи друг на друга.

«В стиле советской монументальной архитектуры есть свои плюсы: сочетание глухих и прозрачных плоскостей, строгость и сдержанность. Возможно, это просто почерк мастера», – пошутил Боженко.

Сергей Шадрин предложил проект поддержать, отметив, что во всех объектах Владимира Золотова есть свой стиль.

«Объекты похожи, потому что эти здания соответствуют своей функции, а архитектура – внутреннему содержанию», – отметил архитектор Шадрин.

В итоге проект был согласован.