"Это не современная архитектура". Большой магазин построят в Барнауле рядом с ТРЦ "Арена"
Проект согласовали на градсовете
02 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
Магазин хотят построить в Барнауле рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про". Проект рассматривали уже во второй раз. Инвестор в будущем готов освоить большой участок земли в данной части краевой столицы, и нынешний объект – только начало. Проектом занималась "Мастерская Золотова".
Что известно о проекте?
Магазин хотят возвести на участке 7473 кв. м, площадь здания – 1491 кв. м. Рядом – всего в нескольких сотнях метров – находится Павловский тракт. Соответственно, проект предусматривает все транспортные и пешеходные связи с одной из главных магистралей Барнаула. Рядом с будущим комплексом сделают парковку на 42 автомобиля.
Архитектор Владимир Золотов сообщил, что из-за коттеджей по соседству участок отделят с помощью газона, елей и кустарников.
Новое здание будет похоже на общественный объект, который расположен рядом. В качестве цветовой гаммы выбраны светлые оттенки, в отделке будут использованы композитные материалы. Подразумевается вечерняя подсветка. В проекте также было запланировано размещение дополнительной парковки в створе улицы Просторной, но от нее отказались из-за чрезмерной загруженности улицы.
Что сказали эксперты?
В целом эксперты благосклонно отнеслись к проекту. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко посоветовал проектировщикам создать условия для хорошей жизни жителям соседних строящихся домов. В частности, "спрятать" хозяйственные дворы "Лемана Про".
А вот архитектору Петру Анисифорову не очень понравилась концепция здания. По его мнению, строение создано в стиле советского монументального зодчества.
«Это не современная архитектура», – уверен Петр Анисифоров.
Отчасти с уважаемым специалистом согласился его коллега Сергей Боженко, который стал замечать, что все проекты Владимира Золотова очень похожи друг на друга.
«В стиле советской монументальной архитектуры есть свои плюсы: сочетание глухих и прозрачных плоскостей, строгость и сдержанность. Возможно, это просто почерк мастера», – пошутил Боженко.
Сергей Шадрин предложил проект поддержать, отметив, что во всех объектах Владимира Золотова есть свой стиль.
«Объекты похожи, потому что эти здания соответствуют своей функции, а архитектура – внутреннему содержанию», – отметил архитектор Шадрин.
В итоге проект был согласован.
09:06:11 02-11-2025
Остановитесь ! Довольно ! Стройте фабрики и заводы !
16:49:39 02-11-2025
Гость (09:06:11 02-11-2025) Остановитесь ! Довольно ! Стройте фабрики и заводы ! ... Ты пойдешь работать на них?
13:28:32 03-11-2025
Гость (16:49:39 02-11-2025) Ты пойдешь работать на них? ... Лучше хлопать глазами в ТРЦ, " Администраторами"
10:47:39 02-11-2025
Можно только посочувствовать собственнику и арендаторам будущего магазина.
12:59:45 02-11-2025
Рядом с торговым центром очень не хватает магазина
13:44:04 02-11-2025
Напротив парка "Изумрудный" стоит недостроенный Ледовый стадион. Пора местным властям приструнить любителей строек Торговых центров и прочих лавок. Хочешь имет "Торговый центр" в Барнауле? Пожалуйста, но с нагрузкой - вложиться на достройку Ледового стадиона, Художественного музея и т.д.
13:45:08 02-11-2025
Гость (10:47:39 02-11-2025) Можно только посочувствовать собственнику и арендаторам буду... Что ему сочувствовать? У него, чай, голова своя работает, коль такие средства имеются
17:34:08 02-11-2025
Да,в нашем городе только магазина не хватает.Господин Золотов интересно как создаёт свои проекты? Обмельчали архитекторы в Барнауле,ни одного красивого здания нет,теперь ещё и недострои,сколько их? Действительно лучше бы заводы строили,например мусороперерабатывающий завод .Как жаль наш город.....
18:56:36 02-11-2025
Барнаул 1 место занимает по торговым центрам, и всё мало? Архитекторы вы на кого работаете?
08:39:49 03-11-2025
Люба (18:56:36 02-11-2025) Барнаул 1 место занимает по торговым центрам, и всё мало? А... Архитекторы работают на тех, кто заказывает проекты. Та же администрация города или края могла бы заказать Золотову проект завода. Или ты думаешь - Золотов сидит такой - а не нарисовать ли мне ещё один ТЦ? Но архитектура у него однотипная - это да
09:01:23 03-11-2025
Бассейн постройте.
12:57:45 03-11-2025
А зачем столько много магазинов и торговых центров в нашем городе? Для чего? Площади некоторых магазинов уже просто пустуют. Нет арендаторов. В том районе много новостроек. Может построить школу искусств? Я к примеру пишу, може быть разбить большой парк или прогулочную зону с прекрасным озеленением? Варианты можно и нужно рассматривать.
14:50:08 03-11-2025
Так постройте спортивный комплекс а то жалуются не хватает и лес не надо ленточный вырубать и развязка дорог позволяет подьехать
19:10:54 03-11-2025
Олег (14:50:08 03-11-2025) Так постройте спортивный комплекс а то жалуются не хватает и... Это к кому призыв? К инвестору? В Барнауле инвесторы тупые, в голове только ТЦ и ТРЦ.
15:21:09 03-11-2025
Хоть бы кто то посмотрел на Галицкого и его парк. Может быть в голове просветлело бы и глаза открылись?
23:44:02 03-11-2025
школа - нет, детсадик - нет канешна!!, муниципальный спортзал - да вы што - куку?! поликлиника - ага щас сто раз. город задыхается без очередного храма торгашества и мздоимства. а садиков и поликлиник - завались