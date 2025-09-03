"Это санаторий!" Арестанты описали екатеринбургское СИЗО-1, откуда сбежали экстремисты

Дисциплина и безопасность в тюремном учреждении практически отсутствуют

03 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Тюрьма / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывшие заключенные сравнили условия в екатеринбургском СИЗО-1 скорее с санаторием, чем с режимным учреждением. По их словам, дисциплина и безопасность там фактически отсутствуют. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Как утверждают экс-арестанты, пронести телефон внутрь не составляет труда, а в комнату свиданий можно было доставить алкоголь или даже проституток. Запрещенные предметы прятали в стенах, полу и вентиляции. Если тайники обнаруживались, наказание ограничивалось 15 сутками карцера.

Проверки из ГУФСИН, по словам заключенных, проходили формально. Начальство просило заключенных изображать порядок, а взамен передавало им мобильные телефоны. Распорядок дня также соблюдался условно. Подъем в шесть утра был необязательным, в камерах у многих стояли телевизоры, а также холодильники, заполненные продуктами.

«При этом охрана выглядела символической. Ночью по корпусу патрулировал всего один сотрудник, причем обход он делал не всегда, а в лучшем случае раз в час», – сообщает Telegram-канал.

Ранее из тюремного учреждения сбежали 24-летние Иван и Александр (внесены в список террористов и экстремистов). Под стражу они попали в 2023 году, сразу после того как их задержали на месте поджога военкомата.

