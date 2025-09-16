Большой Алтай. В Барнауле открыли форум ученых, которые изучают тюркский народ

Мероприятие прошло в АлтГУ

16 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Форум "Большой Алтай"/Фото: АлтГУ

Археологи, историки, лингвисты из ведущих вузов Центральной Азии приехали в Барнаул на IV Международный алтаистический форум "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Мероприятие объединило около 300 именитых ученых и исследователей, разбирающихся в богатой истории тюркских народов. Организатором форума выступил специальный центр "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке правительства региона. По его итогам ученые не только наладят деловые связи, но и выпустят книгу "Летопись тюркской цивилизации".

Телеграммы от Владимира Мединского и Сергея Лаврова

Открытие форума прошло в Алтайском государственном университете. В нем приняли участие не только местные ученые и студенты, а также специалисты из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Российские регионы представляют крупнейшие вузы и научно-образовательные центры. Среди них Институт востоковедения РАН, Институт российской истории РАН, Институт археологии, этнографии Сибирского отделения РАН и другие.

Накануне форума поздравительные телеграммы прислали известные политики и общественные деятели. В частности, хорошей работы участникам мероприятия пожелал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава внешней разведки страны Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник президента, один из самых известных историков России Владимир Мединский.

Форум "Большой Алтай" / Фото: АлтГУ

«За годы своей работы форум стал по-настоящему востребованной площадкой для заинтересованного диалога ведущих ученых, экспертов, руководителей вузов, музейных работников из России и ряда зарубежных государств. Уверен, что IV Международный алтаистический форум заложит основы для расширения взаимодействия исследователей в области тюркологии и реализации перспективных проектов и программ, которые, в свою очередь, будут способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества», – написал Владимир Мединский.

"История Алтая вызывает интерес во всем мире"

Форум посетил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он осмотрел выставку, посвященную быту тюркских народов. Все научные открытия сделали во время многочисленных раскопок на территории края, которые проводят ученые и студенты АлтГУ. На базе вуза работает научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", созданный после первого форума в Барнауле в 2019 году.

Почетные гости форума "Большой Алтай" / Фото: АлтГУ

Виктор Томенко уверен, что подобные научные мероприятия повышают "интерес к истории Алтая во всем мире".

«Работа, которую ведет научно-образовательный центр "Большой Алтай", вызывает большой интерес. Интерес к открытию новых возможностей, информации, знаний, влечет за собой не только более тесное сотрудничество в гуманитарной сфере, но и укрепление дружбы между нашими странами и нашими народами. Взаимный интерес к сотрудничеству, к культурному обмену, дружба между нашими странами, между нашими народами, убежден, приведет к более тесному взаимодействию во всех сферах нашей жизни. Данный форум – возможность донести до коллег свои мысли, свою концепцию, свои знания. Мы – органы власти – будем следить за вашими достижениями и помогать в меру своих возможностей», – обратился к участникам форума Виктор Томенко.

Залог нашего будущего

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров, как представитель принимающей стороны, также поблагодарил ученых со всей страны, а также стран ближнего зарубежья за желание изучать богатую историю Большого Алтая.

«Славяно-тюркское единство – это не миф, это действительно то, что складывалось веками, и об этом свидетельствует наша топонимика, культурное сотрудничество наших народов. И наши ученые научно-образовательного центра "Большой Алтай" развивают исследования по направлению археологии, этнографии, журналистики и с каждым годом расширяют контакты. Очень важно то, что в нашу работу привлекается все больше молодых ученых: сегодня мы также проводим конференцию молодых исследователей в области археологии. Это является залогом нашего будущего», – отметил ректор Сергей Бочаров.

Также лично со сцены участников приветствовали ректоры национальных университетов стран Центральной Азии. Среди них и ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев. Он поблагодарил организаторов форума за гостеприимство.

«Алтай – это не просто территория на карте, а духовный центр Евразии, где зарождались цивилизации, формировались культурные традиции, создавались духовные ценности, которые и сегодня объединяют наши народы. В этом регионе переплелись пути славян и тюрков, заложив основы для исторического диалога и взаимодействия», – уверен Жансеит Туймебаев.

Во время форума пройдут десятки важных мероприятий. Среди них круглый стол "Евразийский научно-образовательный диалог в меняющемся мире" с участием ректоров вузов и руководителей научных институтов и организаций России и стран Центральной Азии. 22 эксперта в области востоковедения выступят с докладами о зарождении тюркской цивилизации. Также в рамках работы форума пройдут Международная научная конференция "Этнография Алтая и сопредельных территорий" и LXV Всероссийская археолого-этнографическая студенческая конференция с международным участием "Комплексное изучение историко-культурного наследия Центральной Азии".

По итогам научной конференции выйдет второй том "Летописи тюркской цивилизации", в который войдут научные наработки ученых со всего мира.