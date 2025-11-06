НОВОСТИПолитика

Евросоюз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима

06 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евросоюз готовится существенно сократить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, новые правила могут вступить в силу уже на этой неделе.

По информации издания, ЕС намерен фактически прекратить практику выдачи многократных виз "в большинстве случаев". Теперь россияне, за редкими исключениями, смогут получать только краткосрочные разрешения на однократный въезд в страны шенгенской зоны. Исключения планируется сохранить по гуманитарным причинам, а также для лиц, имеющих двойное гражданство, включая гражданство стран Евросоюза.

При этом подчеркивается, что вопрос выдачи виз остается в компетенции отдельных государств, и Еврокомиссия не может полностью запретить въезд российских граждан. Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима и согласуются с ранее принятыми ограничительными мерами в отношении России.

Ранее сообщалось, что стоимость туристических поездок для россиян может сократиться на 30% в конце 2025 года и в течение 2026-го. Ситуация на туристическом рынке постепенно стабилизируется после пандемийных ограничений.

Туризм Россия европа

Комментарии 6

Avatar Picture
Иван

11:49:11 06-11-2025

Нам и дома хорошо!?! 😄 😃 😃

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ивану

12:55:05 06-11-2025

Да вам-то понятно… без денег только дома более менее можно находиться))))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:56 06-11-2025

Ивану (12:55:05 06-11-2025) Да вам-то понятно… без денег только дома более менее можно н... Вы тоже за европейские ценности? ЛГБД, фашизм и т.д и т.п.? Не иноагент ли часом?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

02:42:17 07-11-2025

Гость (15:42:56 06-11-2025) Вы тоже за европейские ценности? ЛГБД, фашизм и т.д и т.п.? ... А ты в Европе то был? Или про европейские ценности знаешь только то, что на первом канале сказали?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:29 06-11-2025

Заголовок тексту статьи не соответствует, да и новость ни о чём. Ни прекращать, ни сокращать выдачу виз никто не планирует, не будут выдавать лишь многократные визы. Это имеет значение лишь для тех, кто часто катается. Нам из глубины России и с нашими доходами никакого значения это не имеет. Мне лично за 16 лет удалось съездить 8 раз в страны Шенгена, ни разу на запрос в визе не отказывали, месяц назад вернулся из Италии и ещё одной страны, нам очень близкой. Ни в Балтию, ни в Финляндию (уже был) не планирую, ибо русофобия из них прёт.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:49 06-11-2025

Гость (18:30:29 06-11-2025) Заголовок тексту статьи не соответствует, да и новость ни о ... - "не планирую, ибо русофобия из них прёт." ---------- Как аукнется, так и откликнется.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров