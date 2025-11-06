Евросоюз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима

06 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Евросоюз готовится существенно сократить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, новые правила могут вступить в силу уже на этой неделе.

По информации издания, ЕС намерен фактически прекратить практику выдачи многократных виз "в большинстве случаев". Теперь россияне, за редкими исключениями, смогут получать только краткосрочные разрешения на однократный въезд в страны шенгенской зоны. Исключения планируется сохранить по гуманитарным причинам, а также для лиц, имеющих двойное гражданство, включая гражданство стран Евросоюза.

При этом подчеркивается, что вопрос выдачи виз остается в компетенции отдельных государств, и Еврокомиссия не может полностью запретить въезд российских граждан. Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима и согласуются с ранее принятыми ограничительными мерами в отношении России.

