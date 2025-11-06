Евросоюз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима
06 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
Евросоюз готовится существенно сократить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, новые правила могут вступить в силу уже на этой неделе.
По информации издания, ЕС намерен фактически прекратить практику выдачи многократных виз "в большинстве случаев". Теперь россияне, за редкими исключениями, смогут получать только краткосрочные разрешения на однократный въезд в страны шенгенской зоны. Исключения планируется сохранить по гуманитарным причинам, а также для лиц, имеющих двойное гражданство, включая гражданство стран Евросоюза.
При этом подчеркивается, что вопрос выдачи виз остается в компетенции отдельных государств, и Еврокомиссия не может полностью запретить въезд российских граждан. Нововведения направлены на дальнейшее ужесточение визового режима и согласуются с ранее принятыми ограничительными мерами в отношении России.
Ранее сообщалось, что стоимость туристических поездок для россиян может сократиться на 30% в конце 2025 года и в течение 2026-го. Ситуация на туристическом рынке постепенно стабилизируется после пандемийных ограничений.
11:49:11 06-11-2025
Нам и дома хорошо!?! 😄 😃 😃
12:55:05 06-11-2025
Да вам-то понятно… без денег только дома более менее можно находиться))))
15:42:56 06-11-2025
Ивану (12:55:05 06-11-2025) Да вам-то понятно… без денег только дома более менее можно н... Вы тоже за европейские ценности? ЛГБД, фашизм и т.д и т.п.? Не иноагент ли часом?
02:42:17 07-11-2025
Гость (15:42:56 06-11-2025) Вы тоже за европейские ценности? ЛГБД, фашизм и т.д и т.п.? ... А ты в Европе то был? Или про европейские ценности знаешь только то, что на первом канале сказали?
18:30:29 06-11-2025
Заголовок тексту статьи не соответствует, да и новость ни о чём. Ни прекращать, ни сокращать выдачу виз никто не планирует, не будут выдавать лишь многократные визы. Это имеет значение лишь для тех, кто часто катается. Нам из глубины России и с нашими доходами никакого значения это не имеет. Мне лично за 16 лет удалось съездить 8 раз в страны Шенгена, ни разу на запрос в визе не отказывали, месяц назад вернулся из Италии и ещё одной страны, нам очень близкой. Ни в Балтию, ни в Финляндию (уже был) не планирую, ибо русофобия из них прёт.
18:57:49 06-11-2025
Гость (18:30:29 06-11-2025) Заголовок тексту статьи не соответствует, да и новость ни о ... - "не планирую, ибо русофобия из них прёт." ---------- Как аукнется, так и откликнется.