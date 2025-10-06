Фанат певицы Доры залез к ней в квартиру в костюме Человека-паука

Мужчина, ранее долго ухаживающий за девушкой, сообщил, что таким жестом хотел порадовать объект своего обожания

06 октября 2025, 17:02, ИА Амител

Певица Дора / Фото: https://web.telegram.org/k/#@cutedorik

Поклонник, облаченный в костюм Человека-паука, несанкционированно проник в московскую квартиру певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова). Информация об этом появилась в эфире РЕН ТВ, ссылающегося на собственные источники.

Предположительно, 35-летний Руслан Г. на протяжении длительного времени проявлял настойчивое внимание к исполнительнице: он присылал букеты, писал ей в соцсетях и оказывал различные знаки симпатии. Согласно имеющимся сведениям, 5 октября мужчина облачился в супергеройский костюм и, используя специальное альпинистское оборудование, спустился с крыши непосредственно к окну квартиры певицы, находившейся на десятом этаже. Изначально фанат планировал оставить сообщение на окне, однако впоследствии утратил возможность вернуться на крышу. Тогда мужчина проник в жилье артистки через незапертое окно.

Дора обратилась в правоохранительные органы. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. Он пояснил, что его действия были направлены на то, чтобы доставить певице радость.