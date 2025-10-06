НОВОСТИПроисшествия

Фанат певицы Доры залез к ней в квартиру в костюме Человека-паука

Мужчина, ранее долго ухаживающий за девушкой, сообщил, что таким жестом хотел порадовать объект своего обожания

06 октября 2025, 17:02, ИА Амител

Певица Дора / Фото: https://web.telegram.org/k/#@cutedorik
Певица Дора / Фото: https://web.telegram.org/k/#@cutedorik

Поклонник, облаченный в костюм Человека-паука, несанкционированно проник в московскую квартиру певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова). Информация об этом появилась в эфире РЕН ТВ, ссылающегося на собственные источники.

Предположительно, 35-летний Руслан Г. на протяжении длительного времени проявлял настойчивое внимание к исполнительнице: он присылал букеты, писал ей в соцсетях и оказывал различные знаки симпатии. Согласно имеющимся сведениям, 5 октября мужчина облачился в супергеройский костюм и, используя специальное альпинистское оборудование, спустился с крыши непосредственно к окну квартиры певицы, находившейся на десятом этаже. Изначально фанат планировал оставить сообщение на окне, однако впоследствии утратил возможность вернуться на крышу. Тогда мужчина проник в жилье артистки через незапертое окно.

Дора обратилась в правоохранительные органы. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. Он пояснил, что его действия были направлены на то, чтобы доставить певице радость.

алиска

18:23:56 06-10-2025

полностью понимаю и поддерживаю Руслана Г.

Гость

20:24:37 06-10-2025

Дауница какая-то на фото.

Гость

20:48:54 06-10-2025

Что за Дора? Почему не слышал? В каком кабаке выступает? Какой райдер на выступлениях? В общем одни вопросы...

Гость

21:24:35 06-10-2025

Кто эта певица ртом? Она точно Дора, или вторую букву перепутали 🤣

Бартоломео

21:38:37 06-10-2025

У неё нет подбородка ? Хе-хе

гость

10:03:51 07-10-2025

залез чтобы причинить радость

