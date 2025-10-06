Фанат певицы Доры залез к ней в квартиру в костюме Человека-паука
Мужчина, ранее долго ухаживающий за девушкой, сообщил, что таким жестом хотел порадовать объект своего обожания
06 октября 2025, 17:02, ИА Амител
Поклонник, облаченный в костюм Человека-паука, несанкционированно проник в московскую квартиру певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова). Информация об этом появилась в эфире РЕН ТВ, ссылающегося на собственные источники.
Предположительно, 35-летний Руслан Г. на протяжении длительного времени проявлял настойчивое внимание к исполнительнице: он присылал букеты, писал ей в соцсетях и оказывал различные знаки симпатии. Согласно имеющимся сведениям, 5 октября мужчина облачился в супергеройский костюм и, используя специальное альпинистское оборудование, спустился с крыши непосредственно к окну квартиры певицы, находившейся на десятом этаже. Изначально фанат планировал оставить сообщение на окне, однако впоследствии утратил возможность вернуться на крышу. Тогда мужчина проник в жилье артистки через незапертое окно.
Дора обратилась в правоохранительные органы. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. Он пояснил, что его действия были направлены на то, чтобы доставить певице радость.
18:23:56 06-10-2025
полностью понимаю и поддерживаю Руслана Г.
20:24:37 06-10-2025
Дауница какая-то на фото.
20:48:54 06-10-2025
Что за Дора? Почему не слышал? В каком кабаке выступает? Какой райдер на выступлениях? В общем одни вопросы...
21:24:35 06-10-2025
Кто эта певица ртом? Она точно Дора, или вторую букву перепутали 🤣
21:38:37 06-10-2025
У неё нет подбородка ? Хе-хе
10:03:51 07-10-2025
залез чтобы причинить радость